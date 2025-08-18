#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Культура и шоу-бизнес

Лиза Арзамасова и Илья Авербух показали кадры с важного праздника

актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 10:48 Фото: Instagram/liza_arzamasova
В семье российской актрисы Елизаветы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха отметили еще один важный праздник – день рождения сына, сообщает Zakon.kz.

8 августа 2025 года Авербух и Арзамасова отметили первый день рождения дочери Лии. А уже 14 августа счастливые родители поздравили сына Льва с 4-летием. Нежными семейными кадрами Лиза поделилась три дня назад в своем Instagram.

"Август осчастливил нас навсегда тортами и загадыванием желаний для наших любимых деток. Сегодня Лев Ильич – загадывал и загадывал… Пусть непременно все самое доброе сбудется! С днем рождения, сынок!" – трогательно подписала видео звезда сериала "Папины дочки".

Затем Авербух и Арзамасова рассказали, что именинник в свой день рождения порадовал семью трудолюбием и усердием.

"С утра он дал концерт перед родителями и сестрой из десяти выученных песенок. Мы от всего сердца поддерживали исполнителя и радовались его результатам. Вы устанете это видео смотреть! А он не устал играть и петь и ни за что не разрешал помогать ему, а если что-то не сразу получалось, начинал сначала", – похвастались родители Льва.

Поклонники семьи присоединились к поздравлениям. Они также восхитились концертом, который дал именинник, и осыпали его комплиментами:

  • "Молодец! Интонирует чистенько".
  • "Маленький будущий музыкант и актер".
  • "С днем варенья Лёву и самых любящих его сердец".
  • "Харизматичный и талантливый Лёвушка! Успехов, малыш!"
  • "Боже, какие у вас прекрасные дети! И вы очень красивая во всех смыслах семья".
  • "С днем рождения чудесного Лёвушку! Пусть растет здоровым и счастливым мальчиком!"
  • "У Льва Ильича был самый прекрасный день рождения! Желаем ему быть самым лучшим и сильным!"
  • "Доброго утра, Лия, Лёва и их замечательные родители! Пусть все загаданное Лёвиком исполнится. С днем рождения!"
  • "С днем рождения, малыш! Счастливого детства тебе и твоей сестренке! Радуйте своих чудесных папу и маму. Благополучия в ваш дом".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 10:48
Крестный приехал: Лиза Арзамасова запечатлела встречу дочери с Романом Костомаровым

Ранее маленькая дочь Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха покорила сердца фанатов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Баян Алагузова презентовала новую женскую группу
Культура и шоу-бизнес
08:55, Сегодня
Баян Алагузова презентовала новую женскую группу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: