Лиза Арзамасова и Илья Авербух показали кадры с важного праздника

В семье российской актрисы Елизаветы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха отметили еще один важный праздник – день рождения сына, сообщает Zakon.kz.

8 августа 2025 года Авербух и Арзамасова отметили первый день рождения дочери Лии. А уже 14 августа счастливые родители поздравили сына Льва с 4-летием. Нежными семейными кадрами Лиза поделилась три дня назад в своем Instagram.

"Август осчастливил нас навсегда тортами и загадыванием желаний для наших любимых деток. Сегодня Лев Ильич – загадывал и загадывал… Пусть непременно все самое доброе сбудется! С днем рождения, сынок!" – трогательно подписала видео звезда сериала "Папины дочки".

Затем Авербух и Арзамасова рассказали, что именинник в свой день рождения порадовал семью трудолюбием и усердием.

"С утра он дал концерт перед родителями и сестрой из десяти выученных песенок. Мы от всего сердца поддерживали исполнителя и радовались его результатам. Вы устанете это видео смотреть! А он не устал играть и петь и ни за что не разрешал помогать ему, а если что-то не сразу получалось, начинал сначала", – похвастались родители Льва.

Поклонники семьи присоединились к поздравлениям. Они также восхитились концертом, который дал именинник, и осыпали его комплиментами:

"Молодец! Интонирует чистенько".

"Маленький будущий музыкант и актер".

"С днем варенья Лёву и самых любящих его сердец".

"Харизматичный и талантливый Лёвушка! Успехов, малыш!"

"Боже, какие у вас прекрасные дети! И вы очень красивая во всех смыслах семья".

"С днем рождения чудесного Лёвушку! Пусть растет здоровым и счастливым мальчиком!"

"У Льва Ильича был самый прекрасный день рождения! Желаем ему быть самым лучшим и сильным!"

"Доброго утра, Лия, Лёва и их замечательные родители! Пусть все загаданное Лёвиком исполнится. С днем рождения!"

"С днем рождения, малыш! Счастливого детства тебе и твоей сестренке! Радуйте своих чудесных папу и маму. Благополучия в ваш дом".

Ранее маленькая дочь Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха покорила сердца фанатов.