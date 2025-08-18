Лиза Арзамасова и Илья Авербух показали кадры с важного праздника
8 августа 2025 года Авербух и Арзамасова отметили первый день рождения дочери Лии. А уже 14 августа счастливые родители поздравили сына Льва с 4-летием. Нежными семейными кадрами Лиза поделилась три дня назад в своем Instagram.
"Август осчастливил нас навсегда тортами и загадыванием желаний для наших любимых деток. Сегодня Лев Ильич – загадывал и загадывал… Пусть непременно все самое доброе сбудется! С днем рождения, сынок!" – трогательно подписала видео звезда сериала "Папины дочки".
Затем Авербух и Арзамасова рассказали, что именинник в свой день рождения порадовал семью трудолюбием и усердием.
"С утра он дал концерт перед родителями и сестрой из десяти выученных песенок. Мы от всего сердца поддерживали исполнителя и радовались его результатам. Вы устанете это видео смотреть! А он не устал играть и петь и ни за что не разрешал помогать ему, а если что-то не сразу получалось, начинал сначала", – похвастались родители Льва.
Поклонники семьи присоединились к поздравлениям. Они также восхитились концертом, который дал именинник, и осыпали его комплиментами:
- "Молодец! Интонирует чистенько".
- "Маленький будущий музыкант и актер".
- "С днем варенья Лёву и самых любящих его сердец".
- "Харизматичный и талантливый Лёвушка! Успехов, малыш!"
- "Боже, какие у вас прекрасные дети! И вы очень красивая во всех смыслах семья".
- "С днем рождения чудесного Лёвушку! Пусть растет здоровым и счастливым мальчиком!"
- "У Льва Ильича был самый прекрасный день рождения! Желаем ему быть самым лучшим и сильным!"
- "Доброго утра, Лия, Лёва и их замечательные родители! Пусть все загаданное Лёвиком исполнится. С днем рождения!"
- "С днем рождения, малыш! Счастливого детства тебе и твоей сестренке! Радуйте своих чудесных папу и маму. Благополучия в ваш дом".
