Культура и шоу-бизнес

Дочь Динары Сатжан дебютировала на сцене "Астана Балет" в постановке "Щелкунчик"

Динара Сатжан, ведущая, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 11:36 Фото: Instagram/dinarasatzhan
На сцене "Астана Балет" прошел балет "Щелкунчик". Это культурное мероприятие посетила казахстанская предпринимательница Динара Сатжан. Примечательным является тот факт, что в постановке принимала участие ее дочь Диана, сообщает Zakon.kz.

Сатжан опубликовала небольшое видео, отметив, что гордится дочерью.

"Dreams come true. Диана впервые на большой сцене. 6 лет труда, веры и мечты! Доча! Горжусь", – написала она на странице в Instagram.
  • Поздравляю! Дианочка, какая ты умничка!
  • Как здорово, это такая гордость за ребенка. Всем такого счастья.
  • Наши поздравления!
  • Дети танцуют с такой легкостью, будто порхающие бабочки. Одно удовольствие наблюдать!
  • Моя несбывшаяся мечта детства. Как это красиво, – подчеркнули комментаторы после просмотра.

Ранее казахстанская исполнительница Макпал Исабекова рассказала о самых заветных мечтах.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Десятилетняя дочь Динары Сатжан на каблуках восхитила Казнет
01:20, 21 ноября 2024
Десятилетняя дочь Динары Сатжан на каблуках восхитила Казнет
Динара Сатжан трогательно поздравила с днем рождения дочь Диану
09:16, 17 января 2025
Динара Сатжан трогательно поздравила с днем рождения дочь Диану
42-летняя Динара Сатжан вышла замуж
09:15, 03 апреля 2025
42-летняя Динара Сатжан вышла замуж
