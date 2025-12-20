Дочь Динары Сатжан дебютировала на сцене "Астана Балет" в постановке "Щелкунчик"
Фото: Instagram/dinarasatzhan
На сцене "Астана Балет" прошел балет "Щелкунчик". Это культурное мероприятие посетила казахстанская предпринимательница Динара Сатжан. Примечательным является тот факт, что в постановке принимала участие ее дочь Диана, сообщает Zakon.kz.
Сатжан опубликовала небольшое видео, отметив, что гордится дочерью.
"Dreams come true. Диана впервые на большой сцене. 6 лет труда, веры и мечты! Доча! Горжусь", – написала она на странице в Instagram.
- Поздравляю! Дианочка, какая ты умничка!
- Как здорово, это такая гордость за ребенка. Всем такого счастья.
- Наши поздравления!
- Дети танцуют с такой легкостью, будто порхающие бабочки. Одно удовольствие наблюдать!
- Моя несбывшаяся мечта детства. Как это красиво, – подчеркнули комментаторы после просмотра.
Ранее казахстанская исполнительница Макпал Исабекова рассказала о самых заветных мечтах.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript