Дочь Динары Сатжан дебютировала на сцене "Астана Балет" в постановке "Щелкунчик"

Фото: Instagram/dinarasatzhan

На сцене "Астана Балет" прошел балет "Щелкунчик". Это культурное мероприятие посетила казахстанская предпринимательница Динара Сатжан. Примечательным является тот факт, что в постановке принимала участие ее дочь Диана, сообщает Zakon.kz.

Сатжан опубликовала небольшое видео, отметив, что гордится дочерью. "Dreams come true. Диана впервые на большой сцене. 6 лет труда, веры и мечты! Доча! Горжусь", – написала она на странице в Instagram. Поздравляю! Дианочка, какая ты умничка!

Как здорово, это такая гордость за ребенка. Всем такого счастья.

Наши поздравления!

Дети танцуют с такой легкостью, будто порхающие бабочки. Одно удовольствие наблюдать!

Моя несбывшаяся мечта детства. Как это красиво, – подчеркнули комментаторы после просмотра. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Динара Сатжан (@dinarasatzhan)

