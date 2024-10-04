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Лечащийся от рака звезда "Рэкетира" обратился к поклонникам

Лечащийся от рака звезда &quot;Рэкетира&quot; обратился к поклонникам, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 17:19 Фото: Instagram/murat_bissenbin
Казахстанский актер, звезда фильма "Рэкетир" Мурат Бисенбин 3 октября 2024 года посвятил поклонникам пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Отметим, две недели назад стало известно, что актер болен онкологией и нуждается в поддержке. Об этом 19 сентября рассказал его коллега по фильму "Рэкетир" Саят Исембаев.

Мурат Бисенбин накануне заявил, что его просто так не победить.

"Я обязательно пройду через все это. Хотел еще раз поблагодарить всех тех, кто меня поддерживает морально, материально!" – написал он.

Поклонникам и их близким актер пожелал крепкого здоровья.

"Бесконечная благодарность!" – заключил Мурат Бисенбин.

В комментариях слова поддержки оставили Саят Исембаев, Канат Айтбаев (отец Димаша Кудайбергена) и поклонники актера. Все пожелали Бисенбину скорейшего выздоровления:

  • "Бро, все будет хорошо, выздоравливай".
  • "Вы очень сильный человек, я в вас верю".
  • "Искренне желаю вам здоровья, Мурат ага. Желаю полностью вылечиться и прийти в себя".
  • "Скорейшего вам выздоровления, Мука! Впереди вас ждут такие высоты! Все будет хорошо!"

Ранее звезда "Рэкетира" записывал видеообращение.

О том, какие люди чаще остальных болеют раком, можете прочитать по ссылке.

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