Культура и шоу-бизнес

Икра на завтрак: Арман Давлетяров рассказал, что думает о Валерии и Иосифе Пригожине

певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 15:36 Фото: Instagram/valeriya
Ведущий канала Jibek Joly TV, медиаменеджер и заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров поделился кадрами из Москвы с певицей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным, сообщает Zakon.kz.

На видео звезды сидят за накрытым столом, с оладьями и черной икрой, которую ему, как сказал Давлетяров, привезли Валерия и Иосиф. В описании к посту автор рассказал, что он думает об этой паре.

"Есть люди, рядом с которыми всегда тепло. @prigozhin_iosif и @valeriya – именно такие. Иосиф – из тех, кто всегда первым бежит на помощь. Не задавая лишних вопросов. Просто потому, что по-другому не умеет. И не только друзьям – всем вокруг. Переживает, нервничает, порой ругается, но сделает все возможное. Лерочка – народная артистка РФ, которая годами дарит людям любовь: со сцены, через песни, через свое сердце. Она лучшая певица в нашей стране, равных ей сегодня нет! Вот на кого надо равняться молодым исполнителям! Крепкая, настоящая большая семья. Что большая редкость в этом цеху", – написал Давлетяров.

Он отметил, что они не так часто видятся в последнее время, но когда встречаются, не могут наговориться.

"И от этого такие встречи становятся только ценнее. Со временем от прежних коллег остаются единицы. И тем дороже дружба, которая была до должностей, до статусов-и осталась по сей день. Настоящие. Искренние. Талантливые. Очень люблю", – подытожил Давлетяров.

В комментариях подписчики поддержали его слова о семье Пригожиных и пожелали приятного аппетита: "Ас болсын!"

В одном из последних постов Арман Давлетяров выступил с философскими размышлениями, отметив, что все люди носят маски.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
