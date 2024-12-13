Арман Давлетяров поздравил первенца с 19-летием

Ведущий казахстанского канала Jibek Joly TV Арман Давлетяров эмоционально обратился к сыну Ясину. Сегодня, 13 декабря 2024 года, первенцу заслуженного деятеля Казахстана исполнилось 19 лет, сообщает Zakon.kz.

Важным событием Давлетяров поделился на своей странице в Instagram.

"Ты – наш первенец. С твоим появлением все в нашей жизни изменилось. Ты стал нашим первым большим счастьем, нашей опорой, источником силы и вдохновения. С тобой мы познали радость родительства, осознали, что значит любить всем сердцем и быть ответственными за новую жизнь. Ты рос, а вместе с тобой росли и мы", – написал он.

Далее общественный деятель уточнил, что каждые победы и ошибки сына становились уроками для родителей.

"Ты наполнил наш дом светом, радостью, а наши сердца – гордостью. Ты всегда был примером для своих братьев и сестер, вдохновлял их, поддерживал и защищал. Сегодня мы благодарим Всевышнего за тебя, за твое доброе сердце, за мудрость, которая уже чувствуется в твоих поступках, за твою силу характера и стремление всегда быть лучшим. Пусть твой путь будет ясным, а сердце – наполненным верой, теплом и любовью". Арман Давлетяров

Также Давлетяров напомнил сыну, что родители всегда рядом.

"Мы – твоя поддержка, твой тыл и твоя крепость. Пусть все, о чем ты мечтаешь, сбудется. Пусть тебе сопутствует счастье, здоровье и внутренняя гармония. Ты – наше большое благословение, наша гордость и радость. Мы любим тебя больше, чем ты можешь себе представить". Арман Давлетяров

Напомним, что Давлетяров является отцом пятерых детей. Он всегда отмечает, что семья окрыляет его и поддерживает во всем.

В начале декабря обладатель премии ТЭФИ поразмышлял о традициях и любви к Родине. Тогда он упомянул, что родился и вырос в России, в Оренбургской области, а его корни уходят в Казахстан. "Две страны, две культуры, которые дали мне многое: уважение к традициям, любовь к семье и осознание важности сохранять то, что объединяет нас как людей", – заключил Давлетяров.