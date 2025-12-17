#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Культура и шоу-бизнес

"Не продать себя": Арман Давлетяров рассказал, как пережить трудные времена

Арман Давлетяров, многодетный отец, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 15:20 Фото: Instagram/arman_dav
Ведущий казахстанского канала Jibek Joly TV Арман Давлетяров выступил с интересным философским размышлением. По его словам, все люди носят маски, сообщает Zakon.kz.

Как объясняет многодетный отец, так приходится действовать из-за требований жизни:

"Иногда нужна улыбка, чтобы поддержать других. Иногда – жесткость, чтобы выдержать давление. Иногда – ирония, чтобы не объяснять то, что и так понятно. Мы меняем лица, роли, интонации. Иногда по несколько раз за день".

Но есть вещь, продолжает Давлетяров, которую невозможно переодеть. И это внутреннее состояние.

"Можно выглядеть уверенным – и быть сломанным. Можно смеяться – и быть опустошенным. Можно молчать – и быть абсолютно цельным и спокойным. Вот, где проходит настоящая граница. Не между улыбкой и серьезностью. А между тем, кем ты кажешься, и тем, кем ты остаешься, когда никто не смотрит".Арман Давлетяров

Как продолжает медиаменеджер, сегодня время не простое. И именно поэтому так важно сохранить внутреннее равновесие и веру.

"Не продать себя ради удобной маски. Не потерять контакт с собой ради чужих ожиданий. Которым на тебя наплевать. Маску можно снять. От себя – не уйти. И если внутри есть опора – любая маска становится просто выражением лица, а не способом выживания".Арман Давлетяров

Ранее бывшая солистка женской поп-группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева поделилась с аудиторией семейными традициями в преддверии Нового года. Супруга исполнителя хита "Салют, Вера!" Валерия Меладзе опубликовала серию редких снимков с детьми и интересными праздничными деталями.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Не откладывайте": многодетный Арман Давлетяров о главном в семье
14:29, 12 ноября 2025
"Не откладывайте": многодетный Арман Давлетяров о главном в семье
Арман Давлетяров поздравил первенца с 19-летием
09:26, 13 декабря 2024
Арман Давлетяров поздравил первенца с 19-летием
Уехавший в Россию Арман Давлетяров посетил дом мамы и расплакался
12:31, 09 ноября 2024
Уехавший в Россию Арман Давлетяров посетил дом мамы и расплакался
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: