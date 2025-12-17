"Не продать себя": Арман Давлетяров рассказал, как пережить трудные времена

Ведущий казахстанского канала Jibek Joly TV Арман Давлетяров выступил с интересным философским размышлением. По его словам, все люди носят маски, сообщает Zakon.kz.

Как объясняет многодетный отец, так приходится действовать из-за требований жизни:

"Иногда нужна улыбка, чтобы поддержать других. Иногда – жесткость, чтобы выдержать давление. Иногда – ирония, чтобы не объяснять то, что и так понятно. Мы меняем лица, роли, интонации. Иногда по несколько раз за день".

Но есть вещь, продолжает Давлетяров, которую невозможно переодеть. И это внутреннее состояние.

"Можно выглядеть уверенным – и быть сломанным. Можно смеяться – и быть опустошенным. Можно молчать – и быть абсолютно цельным и спокойным. Вот, где проходит настоящая граница. Не между улыбкой и серьезностью. А между тем, кем ты кажешься, и тем, кем ты остаешься, когда никто не смотрит". Арман Давлетяров

Как продолжает медиаменеджер, сегодня время не простое. И именно поэтому так важно сохранить внутреннее равновесие и веру.

"Не продать себя ради удобной маски. Не потерять контакт с собой ради чужих ожиданий. Которым на тебя наплевать. Маску можно снять. От себя – не уйти. И если внутри есть опора – любая маска становится просто выражением лица, а не способом выживания". Арман Давлетяров

