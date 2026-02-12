#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Арман Давлетяров из Рио-де-Жанейро призвал видеть лучшее в людях

казахстанский медиаменеджер Арман Давлетяров, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 16:17 Фото: Instagram/arman_dav
Ведущий канала Jibek Joly TV, медиаменеджер и заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров поделился кадрами из жаркого Рио-де-Жанейро (Бразилия) и обратился к подписчикам с философской мыслью, сообщает Zakon.kz.

В опубликованном в Instagram посте он рассказал, что провел в Рио три дня пролетом.

"Прилетел, немного побыл на пляже, встретился с людьми, посмотрел город и уже лечу домой. Я здесь не в первый раз, совсем недавно снимали программу "Кочевники", скоро выйдет на моем YouTube-канале. И каждый раз меня больше всего цепляют люди. Открытые, теплые, простые в общении. Другая страна, другой язык, другая культура, а по ощущению как будто свои. И вот я думаю: в наше непростое время нам всем очень не хватает обычной человеческой теплоты и умения нормально разговаривать друг с другом, без злости и без ярлыков. Даже если человек тебе не нравится, в нем все равно почти всегда есть хотя бы один процент хорошего. И если говорить именно с этим процентом, если делать на нем акцент, часто получается найти общий язык. Не спорить, не доказывать, а просто услышать друг друга. Мне кажется, с этого и начинается более добрый мир, с маленьких вещей и с уважения друг к другу", – написал Давлетяров и задал подписчикам вопрос, стараются ли они сначала видеть в людях хорошее или чаще замечают плохое.

В январе 2026-го медиаменеджер делился кадрами из Лондона, куда ездил встретиться с сыном, который учится в Лондонской школе экономики и политических наук.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
