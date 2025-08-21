#АЭС в Казахстане
События

Умер известный казахстанский художник, участвовавший в разработке дизайна тенге

художник Агымсалы Дузелханов, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 14:29 Фото: МКИ РК
Скончался известный художник, заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Казахстана, профессор Казахской национальной академии искусств, почетный работник образования Агымсалы Дузелханов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 августа 2025 года сообщили в Министерстве культуры и информации:

"Министерство культуры и информации РК выражает свои глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной видного представителя казахского изобразительного искусства Агымсалы Дузелхановича Дузелханова".

В министерстве отметили, что Агымсалы Дузелханович – уникальный художник, олицетворяющий свою индивидуальность в изобразительном искусстве. Своими произведениями он раскрыл дух казахского народа и расширил горизонты нашего национального искусства. Неоценимый труд он вложил в воспитание поколений, проложил путь профессиональному пути многих молодых художников.

Агымсалы Дузельханов родился в Казалы Кызылординской области 19 августа 1951 года. В 1976 году окончил Алматинскую художественную школу им. Гоголя, а 1982 году – Московский художественный институт им. Сурикова.

Он плодотворно работал в жанрах прикладной графики, плаката, книжного оформления, живописи и портрета. Украсил более 200 книг на историко-фольклорную тематику и для детей, а также более 50 плакатов социального и исторического содержания. Автор серии живописных произведений "Алтын сарбаз", "Туркестан", "Ордабасы", "Огуз хан", "Кероглы" и других, а также портретов Абылай хана, Абулхаир хана, Казыбек би, Айтеке би, Толе би, Коркыта. Кроме того, его запомнили как художника, активно занимавшегося оформлением тенге.

Художественные полотна Дузельханова находятся в резиденции президента Казахстана, резиденции президента Туркменистана. Его творчество высоко оценено государственными наградами и званиями. Узнаваемые работы художника всегда востребованы истинными почитателями искусства и коллекционерами.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Агымсалы Дузельханова.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
