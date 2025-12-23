#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Культура и шоу-бизнес

"Легендарная личность": Кайрат Нуртас посвятил пост памяти Асанали Ашимова

Народный артист Казахстана Асанали Ашимов, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 10:14 Фото: Instagram/assanali.ashimov
Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас высказался об ушедшем из жизни советском и казахском актере, режиссере театра и кино, сценаристе и педагоге, лауреате Государственной премии СССР Асанали Ашимове, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 22 декабря 2025 года, эстрадный певец опубликовал в Instagram-Stories архивное фото с Асанали Ашимовым и своей мамой – продюсером Гульзирой Айдарбековой.

Фото: Instagram/kair_n

"Легендарная личность, прославившая казахское кино на весь мир, народный артист Казахской ССР, прощайте, несравненный мастер, мудрый аксакал, великий учитель. Пусть ваша душа покоится в вечном раю!" – написал Кайрат Нуртас.

21 декабря 2025 года стало известно, что в возрасте 88 лет умер легендарный артист Асанали Ашимов.  Его родным и близким президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования. Димаш Кудайберген посвятил трогательный пост памяти народного артиста, назвав его личностью, олицетворявшей целую эпоху и историю казахского искусства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Прощание с Асанали Ашимовым в Алматы – фоторепортаж
10:57, Сегодня
Прощание с Асанали Ашимовым в Алматы – фоторепортаж
Ушла целая эпоха: умер легендарный артист Асанали Ашимов
13:17, 21 декабря 2025
Ушла целая эпоха: умер легендарный артист Асанали Ашимов
Целая эпоха: Димаш Кудайберген посвятил трогательный пост памяти Асанали Ашимова
00:04, 22 декабря 2025
Целая эпоха: Димаш Кудайберген посвятил трогательный пост памяти Асанали Ашимова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: