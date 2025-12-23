"Легендарная личность": Кайрат Нуртас посвятил пост памяти Асанали Ашимова

Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас высказался об ушедшем из жизни советском и казахском актере, режиссере театра и кино, сценаристе и педагоге, лауреате Государственной премии СССР Асанали Ашимове, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 22 декабря 2025 года, эстрадный певец опубликовал в Instagram-Stories архивное фото с Асанали Ашимовым и своей мамой – продюсером Гульзирой Айдарбековой.

Фото: Instagram/kair_n

"Легендарная личность, прославившая казахское кино на весь мир, народный артист Казахской ССР, прощайте, несравненный мастер, мудрый аксакал, великий учитель. Пусть ваша душа покоится в вечном раю!" – написал Кайрат Нуртас.

21 декабря 2025 года стало известно, что в возрасте 88 лет умер легендарный артист Асанали Ашимов. Его родным и близким президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования. Димаш Кудайберген посвятил трогательный пост памяти народного артиста, назвав его личностью, олицетворявшей целую эпоху и историю казахского искусства.