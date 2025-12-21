#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Целая эпоха: Димаш Кудайберген посвятил трогательный пост памяти Асанали Ашимова

22.12.2025 00:04
Казахстанский певец Димаш Кудайберген 21 декабря опубликовал в Instagram обращение в связи с уходом из жизни народного артиста Казахстана Асанали Ашимов, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель назвал его личностью, олицетворявшей целую эпоху и историю казахского искусства.

По словам Кудайбергена, Ашимов был не только выдающимся деятелем культуры, но и духовным ориентиром для всей нации. Певец отметил, что благословения и наставления, полученные им от аксакала, стали для него жизненным ориентиром и важнейшим духовным наследием на творческом пути.

"Ваше благословение, каждое сказанное вами назидательное слово стали для меня жизненным ориентиром и самым ценным духовным наследием на пути искусства. Ваше доверие и советы всегда вели меня к высокой ответственности, честности и внутренней чистоте", – написал артист под постом.

Димаш также подчеркнул, что принципы Асанали Ашимова – отношение к искусству, человечности и служению нации – являются бессмертным примером для последующих поколений.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким Народного артиста, Қазақстанның Еңбек Ері Асанали Ашимова.

Айсулу Омарова
