Замечательный муж: появление Дмитрия Пескова на шоу Татьяны Навки восхитило Сеть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков появился на ледовом шоу своей супруги, олимпийской чемпионки Татьяны Навки, и вызвал бурную реакцию поклонников, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие кадры Навка 21 декабря опубликовала в своем Instagram.

На видео Песков вышел на лед после выступления фигуристки, поддержал ее и поцеловал.

"Самый главный и строгий зритель. Или, когда у феи-крестной есть свой принц", – написала фигуристка под постом.

Пост быстро набрал тысячи лайков и комментариев.

Замечательный муж! Оставил важную работу, дела, и пришел поддержать любимую жену!

Боже, как я хочу, чтобы мой мужчина был таким же добрым и внимательным!

Как Дмитрий гордится Танюшей. Прекрасная пара, счастья!

