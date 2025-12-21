Замечательный муж: появление Дмитрия Пескова на шоу Татьяны Навки восхитило Сеть
Фото: Instagram/tatiana_navka
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков появился на ледовом шоу своей супруги, олимпийской чемпионки Татьяны Навки, и вызвал бурную реакцию поклонников, сообщает Zakon.kz.
Соответствующие кадры Навка 21 декабря опубликовала в своем Instagram.
На видео Песков вышел на лед после выступления фигуристки, поддержал ее и поцеловал.
"Самый главный и строгий зритель. Или, когда у феи-крестной есть свой принц", – написала фигуристка под постом.
Пост быстро набрал тысячи лайков и комментариев.
- Замечательный муж! Оставил важную работу, дела, и пришел поддержать любимую жену!
- Боже, как я хочу, чтобы мой мужчина был таким же добрым и внимательным!
- Как Дмитрий гордится Танюшей. Прекрасная пара, счастья!
