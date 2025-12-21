#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Культура и шоу-бизнес

Замечательный муж: появление Дмитрия Пескова на шоу Татьяны Навки восхитило Сеть

Татьяна Навка, Дмитрий Песков, фанаты, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 01:02 Фото: Instagram/tatiana_navka
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков появился на ледовом шоу своей супруги, олимпийской чемпионки Татьяны Навки, и вызвал бурную реакцию поклонников, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие кадры Навка 21 декабря опубликовала в своем Instagram.

На видео Песков вышел на лед после выступления фигуристки, поддержал ее и поцеловал.

"Самый главный и строгий зритель. Или, когда у феи-крестной есть свой принц", – написала фигуристка под постом.

Пост быстро набрал тысячи лайков и комментариев.

  • Замечательный муж! Оставил важную работу, дела, и пришел поддержать любимую жену!
  • Боже, как я хочу, чтобы мой мужчина был таким же добрым и внимательным!
  • Как Дмитрий гордится Танюшей. Прекрасная пара, счастья!

А ранее сообщалось, что лидер группы A'studio эффектно выбросил мусор под тренд и удивил фанатов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Дмитрий Песков феерично поздравил Татьяну Навку с 50-летним юбилеем, станцевав на льду
23:35, 13 апреля 2025
Дмитрий Песков феерично поздравил Татьяну Навку с 50-летним юбилеем, станцевав на льду
"Любовь или деньги": в Сети спорят, что скрепляет 10-летний союз Дмитрия Пескова и Татьяны Навки
10:17, 02 августа 2025
"Любовь или деньги": в Сети спорят, что скрепляет 10-летний союз Дмитрия Пескова и Татьяны Навки
Навка посетовала, что Песков, станцевавший на льду, затмил ее юбилейное шоу
22:40, 15 апреля 2025
Навка посетовала, что Песков, станцевавший на льду, затмил ее юбилейное шоу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: