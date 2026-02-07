#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
494.63
583.22
6.42
Культура и шоу-бизнес

Татьяна Навка нежно обратилась к Петру Чернышёву и показала маленькую дочку Заворотнюк

Татьяна Навка, Петр Чернышев, Анастасия Заворотнюк , фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 22:34 Фото: Instagram/tatiana_navka
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка опубликовала в Instagram трогательное обращение к фигуристу Петру Чернышёву, поздравив его с днем рождения и показав редкий семейный кадр с маленькой дочерью актрисы Анастасии Заворотнюк., сообщает Zakon.kz.

На опубликованной фотографии Навка позирует вместе с Чернышёвым и его дочерью.

"Мой друг, коллега и соратник, с днем рождения! Таких цельных, порядочных и верных людей единицы в этом мире и это 100% факт! Петя, оставайся всегда таким же верным себе, своим идеалам, мечтам и планам! Пусть все задуманное сбудется, силы на их свершение только увеличиваются, а я тебя всегда поддержу! Ценю тебя и нашу дружбу! С Юбилеем", – написала Навка под постом.

Пост набрал множество комментариев.

  • Так хочется, чтобы Петя был счастлив, он так достоин быть счастливым и любимым!
  • Будьте счастливы, вы заслуживаете самого наилучшего, замечательный человек!
  • Прекрасный мужчина, долгих лет жизни!

А ранее Роза Рымбаева откровенно рассказала о врагах, среди которых были аким и министр.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
52-летняя Баян Алагузова показала маленьких дочерей от суррогатной матери и растрогала Казнет
00:35, 08 февраля 2026
52-летняя Баян Алагузова показала маленьких дочерей от суррогатной матери и растрогала Казнет
Татьяна Навка нежно обратилась к Жасмин
01:07, 13 октября 2025
Татьяна Навка нежно обратилась к Жасмин
Пётр Чернышёв и дети Анастасии Заворотнюк встретились в особом месте
08:55, 07 октября 2025
Пётр Чернышёв и дети Анастасии Заворотнюк встретились в особом месте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Женис" подписал нападающего из Нигерии
06:47, Сегодня
"Женис" подписал нападающего из Нигерии
"Астана" сыграла вничью с клубом из Армении
06:21, Сегодня
"Астана" сыграла вничью с клубом из Армении
Казахстанский боец нокаутировал американца на турнире UFC
05:46, Сегодня
Казахстанский боец нокаутировал американца на турнире UFC
Сауль Альварес ответил на вопрос о реванше с Дмитрием Биволом
05:17, Сегодня
Сауль Альварес ответил на вопрос о реванше с Дмитрием Биволом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: