Татьяна Навка нежно обратилась к Петру Чернышёву и показала маленькую дочку Заворотнюк

Фото: Instagram/tatiana_navka

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка опубликовала в Instagram трогательное обращение к фигуристу Петру Чернышёву, поздравив его с днем рождения и показав редкий семейный кадр с маленькой дочерью актрисы Анастасии Заворотнюк., сообщает Zakon.kz.

На опубликованной фотографии Навка позирует вместе с Чернышёвым и его дочерью.

"Мой друг, коллега и соратник, с днем рождения! Таких цельных, порядочных и верных людей единицы в этом мире и это 100% факт! Петя, оставайся всегда таким же верным себе, своим идеалам, мечтам и планам! Пусть все задуманное сбудется, силы на их свершение только увеличиваются, а я тебя всегда поддержу! Ценю тебя и нашу дружбу! С Юбилеем", – написала Навка под постом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Пост набрал множество комментариев. Так хочется, чтобы Петя был счастлив, он так достоин быть счастливым и любимым!

Будьте счастливы, вы заслуживаете самого наилучшего, замечательный человек!

Прекрасный мужчина, долгих лет жизни!



