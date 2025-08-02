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Культура и шоу-бизнес

"Любовь или деньги": в Сети спорят, что скрепляет 10-летний союз Дмитрия Пескова и Татьяны Навки

Татьяна Навка и Дмитрий Песков, фото со свадьбы, любовь, фанаты не верят, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 10:17 Фото: Instagram/tatiana_navka
1 августа 2015 года в Сочи состоялась свадьба пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Спустя 10 лет именитая фигуристка опубликовала серию редких снимков с супругом в честь десятой годовщины их брака, сообщает Zakon.kz.

В кадре знаменитости позируют для аудитории в объятиях друг друга.

"Укротил неукротимую", – оставила Навка краткую подпись к снимкам, добавив смайлик в виде сердечка.

Конечно же, подписчики спортсменки и пользователи Сети по обыкновению разделились во мнениях. Если одни оставляют ряд добрых слов, то другие уверенно заявляют, что в этой семье главную роль сыграли деньги. Есть и те, кто вспоминает первого супруга Александра Жулина.

  • Не знаю. Красивая пара была с Жулиным.
  • Невероятно красивая пара. Всегда любуюсь вами. А как он на вас смотрит. Я желаю каждой женщине испытать такую любовь.
  • Как же надо деньги любить.
  • Мне кажется, что с каждым годом вы становитесь все красивее, счастливее, любимее!
  • Любовь существует зрелая, осознанная и красивая! Татьяна вдохнула в Пескова новую жизнь.
  • Берегите любовь и друг друга!
  • Деньги укротили.
  • Между прочим, он недавно в интервью говорил, что Татьяна больше его зарабатывает!
  • Это любовь! Очень приятная пара! Оба самодостаточные!
  • Огонь, лед и пламя.
  • Деньги в этой паре решают все. Вам просто повезло, держитесь за него.

Известно, что супруги воспитывают дочь Надежду.

1 августа 2025 года в столице Казахстана состоялся грандиозный музыкальный вечер. На сцене стадиона Astana Arena выступила поп-дива Дженнифер Лопес. Так, в Казнете появилось видео, как Лопес исполняет свою известную композицию 1999 года под названием Waiting for Tonight. После просмотра многих смутило отсутствие эмоций на лицах слушателей, учитывая, что за билеты на выступление американской знаменитости прошлось изрядно побороться.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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