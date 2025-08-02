"Любовь или деньги": в Сети спорят, что скрепляет 10-летний союз Дмитрия Пескова и Татьяны Навки

1 августа 2015 года в Сочи состоялась свадьба пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Спустя 10 лет именитая фигуристка опубликовала серию редких снимков с супругом в честь десятой годовщины их брака, сообщает Zakon.kz.

В кадре знаменитости позируют для аудитории в объятиях друг друга.

"Укротил неукротимую", – оставила Навка краткую подпись к снимкам, добавив смайлик в виде сердечка.

Конечно же, подписчики спортсменки и пользователи Сети по обыкновению разделились во мнениях. Если одни оставляют ряд добрых слов, то другие уверенно заявляют, что в этой семье главную роль сыграли деньги. Есть и те, кто вспоминает первого супруга Александра Жулина.

Не знаю. Красивая пара была с Жулиным.

Невероятно красивая пара. Всегда любуюсь вами. А как он на вас смотрит. Я желаю каждой женщине испытать такую любовь.

Как же надо деньги любить.

Мне кажется, что с каждым годом вы становитесь все красивее, счастливее, любимее!

Любовь существует зрелая, осознанная и красивая! Татьяна вдохнула в Пескова новую жизнь.

Берегите любовь и друг друга!

Деньги укротили.

Между прочим, он недавно в интервью говорил, что Татьяна больше его зарабатывает!

Это любовь! Очень приятная пара! Оба самодостаточные!

Огонь, лед и пламя.

Деньги в этой паре решают все. Вам просто повезло, держитесь за него.

Известно, что супруги воспитывают дочь Надежду.

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