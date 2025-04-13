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Мир

Дмитрий Песков феерично поздравил Татьяну Навку с 50-летним юбилеем, станцевав на льду

Дмитрий Песков, Татьяна Навка, юбилей , фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 23:35 Фото: Instagram/tatiana_navka
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стал участником юбилейного ледового шоу своей супруги, олимпийской чемпионки Татьяны Навки под названием "Больше, чем шоу", сообщает Zakon.kz.

Во время представления Песков появился на льду и вместе с Навкой исполнил танец под композицию Анны Герман "А он мне нравится".

После выступления он поздравил супругу с юбилеем, вручил ей букет бордовых роз и произнес трогательную речь.

"Ты очень многое сделала. Я хочу, чтобы ты парила дальше. Лети дальше. Будь талантлива, будь счастлива, будь здорова. Дари свой талант людям, дари его мне. А я всегда тихонько буду в твоем доме", – сказал Песков.

Отметим, что сегодня, 13 апреля, Татьяне Навке исполнилось 50 лет. 

А ранее в Министерстве туризма и спорта отреагировали на замечание фигуриста Михаила Шайдорова, который недавно принес Казахстану "серебро" на ЧМ в Бостоне и вошел в мировую тройку лучших одиночников.

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Айсулу Омарова
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