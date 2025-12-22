#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Культура и шоу-бизнес

Казахстанский актер Мурат Бисембин госпитализирован после инсульта

Мурат Бисембин, актер, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 13:04 Фото: Instagram/jemappelledali
Казахстанский актер Мурат Бисембин, исполнивший роль криминального авторитета Руслана в культовой дилогии "Рэкетир", на прошедших выходных был госпитализирован, сообщает Zakon.kz.

Об этом в социальных сетях рассказала его дочь Сафия.

21 декабря 2025 года она опубликовала фотографию с отцом и написала:

"Госпитализировали. Находится под наблюдением врачей. Инсульт".

Немного позднее было опубликовано еще фото из больничной палаты.

Поклонники творчества артиста в комментариях активно желают ему здоровья.

Буквально за сутки до госпитализации, 20 декабря, Сафия рассказывала о состоянии отца, отмечая, что дела идут по-разному. Она также утверждала, что ее отец – один из самых сильных людей. Как духовно, так и физически.

Осенью 2024 года стало известно, что Бисембин заболел раком. Из-за проблем со здоровьем актеру пришлось отказаться от одних проектов и приостановить съемки в других.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Как справляется семья Мурата Бисембина с его болезнью: откровенные слова дочери
14:17, 20 декабря 2025
Как справляется семья Мурата Бисембина с его болезнью: откровенные слова дочери
"Двойник" Мурата Насырова найден в Казахстане
19:49, 09 апреля 2025
"Двойник" Мурата Насырова найден в Казахстане
Акима села госпитализировали с инсультом через несколько дней после интервью с журналистом
17:05, 27 мая 2023
Акима села госпитализировали с инсультом через несколько дней после интервью с журналистом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: