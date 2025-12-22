Казахстанский актер Мурат Бисембин госпитализирован после инсульта

Казахстанский актер Мурат Бисембин, исполнивший роль криминального авторитета Руслана в культовой дилогии "Рэкетир", на прошедших выходных был госпитализирован, сообщает Zakon.kz.

Об этом в социальных сетях рассказала его дочь Сафия.

21 декабря 2025 года она опубликовала фотографию с отцом и написала:

"Госпитализировали. Находится под наблюдением врачей. Инсульт".

Немного позднее было опубликовано еще фото из больничной палаты.

Поклонники творчества артиста в комментариях активно желают ему здоровья.

Буквально за сутки до госпитализации, 20 декабря, Сафия рассказывала о состоянии отца, отмечая, что дела идут по-разному. Она также утверждала, что ее отец – один из самых сильных людей. Как духовно, так и физически.

Осенью 2024 года стало известно, что Бисембин заболел раком. Из-за проблем со здоровьем актеру пришлось отказаться от одних проектов и приостановить съемки в других.