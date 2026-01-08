#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Культура и шоу-бизнес

Скончался казахстанский актер Мурат Бисенбин

актер Мурат Бисембин, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 12:41 Фото: Instagram/jemappelledali
Сегодня, 8 января 2026 года, не стало казахстанского актера Мурата Бисенбина, исполнившего роль криминального авторитета Руслана в культовой дилогии "Рэкетир". Ему было 53 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила его дочь Диана Булатова.

"11.10.1972-08.01.2026. Бесконечно люблю", – написала она в Instagram, опубликовав черно-белое фото отца.

Мурат Бисенбин родился 11 октября 1972 года в Кызылорде. Окончил политехнический институт по специальности "инженер-механик сельского хозяйства", позднее – Академию искусств в Алматы. Дебют на экране состоялся в эпизоде казахско-российского сериала "Каждый взойдет на Голгофу". Затем сыграл роль Руслана в фильме "Рэкетир", которая принесла известность и широкую популярность среди зрителей Казахстана. Также он сыграл в многочисленных фильмах и сериалах, включая "Томирис", "Весь мир у наших ног", "Книга легенд: Таинственный лес", "Ага" и других проектах.

Осенью 2024 года Мурату Бисенбину диагностировали рак поджелудочной железы, из‑за чего он проходил лечение. Из-за проблем со здоровьем актеру пришлось отказаться от проектов и приостановить съемки.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 12:41
Как справляется семья Мурата Бисенбина с его болезнью: откровенные слова дочери

21 декабря 2025 года дочь Мурата Бисенбина сообщила, что актер госпитализирован после инсульта. Позднее Диана обратилась к фанатам отца. 31 декабря она опубликовала новые кадры с родителем из больницы, под которыми написала: "Маленькие победы каждый день".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Доллар снова подешевел на торгах 8 января
15:39, Сегодня
Доллар снова подешевел на торгах 8 января
Казахстанский актер Мурат Бисембин госпитализирован после инсульта
13:04, 22 декабря 2025
Казахстанский актер Мурат Бисембин госпитализирован после инсульта
Лечащийся от рака звезда "Рэкетира" обратился к поклонникам
17:19, 04 октября 2024
Лечащийся от рака звезда "Рэкетира" обратился к поклонникам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: