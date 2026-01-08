Скончался казахстанский актер Мурат Бисенбин

Сегодня, 8 января 2026 года, не стало казахстанского актера Мурата Бисенбина, исполнившего роль криминального авторитета Руслана в культовой дилогии "Рэкетир". Ему было 53 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила его дочь Диана Булатова.

"11.10.1972-08.01.2026. Бесконечно люблю", – написала она в Instagram, опубликовав черно-белое фото отца.

Мурат Бисенбин родился 11 октября 1972 года в Кызылорде. Окончил политехнический институт по специальности "инженер-механик сельского хозяйства", позднее – Академию искусств в Алматы. Дебют на экране состоялся в эпизоде казахско-российского сериала "Каждый взойдет на Голгофу". Затем сыграл роль Руслана в фильме "Рэкетир", которая принесла известность и широкую популярность среди зрителей Казахстана. Также он сыграл в многочисленных фильмах и сериалах, включая "Томирис", "Весь мир у наших ног", "Книга легенд: Таинственный лес", "Ага" и других проектах.

Осенью 2024 года Мурату Бисенбину диагностировали рак поджелудочной железы, из‑за чего он проходил лечение. Из-за проблем со здоровьем актеру пришлось отказаться от проектов и приостановить съемки.

21 декабря 2025 года дочь Мурата Бисенбина сообщила, что актер госпитализирован после инсульта. Позднее Диана обратилась к фанатам отца. 31 декабря она опубликовала новые кадры с родителем из больницы, под которыми написала: "Маленькие победы каждый день".