44-летняя Анна Курникова родила четвертого ребенка от Энрике Иглесиаса – фото малыша

Теннисистка и фотомодель, бывшая первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова и 50-летний испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram Анна опубликовала фото малыша.

"Мое солнышко 17.12.2025", – гласит подпись.

Пол и имя ребенка пока не раскрыты.

В комментариях подписчики назвали Анну героем, поздравили их семью с пополнением и пожелали крепкого здоровья новорожденному и мамочке.

Анна Курникова особо не афиширует личную жизнь и буквально скрывала свое интересное положение. Но осенью прервала молчание в Сети, опубликовав совместное с детьми фото.

44-летняя Анна Курникова и 50-летний Энрике Иглесиас вместе с 2001 года. У пары трое детей – двойняшки: сын Николас и дочь Люси (родились 16 декабря 2017 года), а также дочь Мэри (родилась 30 января 2020 года).