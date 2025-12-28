#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Анна Курникова показала редкое фото детей, в том числе новорожденного малыша

Фото: Instagram/annakournikova
Теннисистка и фотомодель, бывшая первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова, недавно ставшая мамой в четвертый раз, поделилась редким семейным кадром в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На снимке 44-летняя спортсменка запечатлена вместе со всеми своими детьми, включая новорожденного от супруга, 50-летнего певца Энрике Иглесиас. Дети позируют, обнявшись, а публикацию Курникова лаконично подписала: "Мои солнышки".

О последней беременности Анна публично не объявляла. Слухи появились летом, когда поклонники стали замечать ее в Майами в свободной одежде, а позже округлившийся живот уже было трудно скрыть.

17 декабря Курникова родила четвертого ребенка. Пол и имя малыша пара пока не раскрывает, однако в соцсетях предполагают, что у супругов родился еще один сын.

Айсулу Омарова
