Культура и шоу-бизнес

Беременная Курникова поделилась редким фото с тремя детьми от Энрике Иглесиаса

Анна Курникова, теннисистка , фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 14:43 Фото: Instagram/annakournikova
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде российская теннисистка Анна Курникова, которая, как недавно выяснилось, находится в положении, показала трех детей, рожденных от испанского певца Энрике Иглесиаса, сообщает Zakon.kz.

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" и дети на снимке в ярких костюмах: мама в качестве птички, дочки – тыковки, сын – футболист.

На фото не видно округлившегося живота экс-теннисистки, однако папарацци ранее застали Курникову в Майами (США) в одежде, не скрывающей ее интересное положение. По некоторым данным, ребенок должен родиться в конце 2025 года.

Анна и Энрике крайне редко делятся семейными фото, поэтому свежий снимок вызвал множество комментариев в Instagram.

  • Дети уникально похожи и на маму, и на папу одновременно
  • Так мило!!!! Так рада, что вы вернулись и опубликовали мою любовь, мы так скучали по тебе.
  • Анечка, очень рады снова видеть тебя! Прекрасные детки, береги себя!
  • Какие детки уже большие.

44-летняя Анна Курникова и 50-летний Энрике Иглесиас вместе с 2001 года. У пары трое детей – двойняшки: сын Николас и дочь Люси (родились 16 декабря 2017 года), а также дочь Мэри (родилась 30 января 2020 года). Раньше Анна активно делилась с подписчиками в Instagram семейными снимками, но потом пропала: последний пост был в июне 2024 года, где она поздравляла Энрике с Днем отца.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
