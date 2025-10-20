Беременная Курникова поделилась редким фото с тремя детьми от Энрике Иглесиаса

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде российская теннисистка Анна Курникова, которая, как недавно выяснилось, находится в положении, показала трех детей, рожденных от испанского певца Энрике Иглесиаса, сообщает Zakon.kz.

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" и дети на снимке в ярких костюмах: мама в качестве птички, дочки – тыковки, сын – футболист.

На фото не видно округлившегося живота экс-теннисистки, однако папарацци ранее застали Курникову в Майами (США) в одежде, не скрывающей ее интересное положение. По некоторым данным, ребенок должен родиться в конце 2025 года.

Анна и Энрике крайне редко делятся семейными фото, поэтому свежий снимок вызвал множество комментариев в Instagram.

Дети уникально похожи и на маму, и на папу одновременно

Так мило!!!! Так рада, что вы вернулись и опубликовали мою любовь, мы так скучали по тебе.

Анечка, очень рады снова видеть тебя! Прекрасные детки, береги себя!

Какие детки уже большие.

44-летняя Анна Курникова и 50-летний Энрике Иглесиас вместе с 2001 года. У пары трое детей – двойняшки: сын Николас и дочь Люси (родились 16 декабря 2017 года), а также дочь Мэри (родилась 30 января 2020 года). Раньше Анна активно делилась с подписчиками в Instagram семейными снимками, но потом пропала: последний пост был в июне 2024 года, где она поздравляла Энрике с Днем отца.