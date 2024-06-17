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Фото: Анна Курникова поздравила Энрике Иглесиаса с Днем отца

Анна Курникова поздравила Энрике Иглесиаса с днем отца Фото: WTA
Бывшая восьмая ракетка мира Анна Курникова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Полуфиналистка Уимблдона 1997 года выложила снимок своего мужа, известного испанского певца Энрике Иглесиаса, с детьми и поздравила его с Днем отца, сообщает Zakon.kz.

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"С днем отца моего мужчину! И всех пап на планете!", – подписала фото Курникова.

Отметим, что у пары есть трое детей – двойняшки: сын Николас и дочь Люси (родились 16 декабря 2017 года), а также дочь Мэри (родилась 30 января 2020 года).

Анна Курникова не выиграла ни одного турнира WTA в одиночном разряде, зато добилась успехов в парном теннисе, выступая со швейцаркой Мартиной Хингис. Пара Курникова – Хингис дважды побеждала на Открытом чемпионате Австралии (1999 и 2002 годы) и однажды вышла в финал "Ролан Гаррос" (1999 год). Анна была первой ракеткой мира в парном разряде.

Ранее экс-первая ракетка мира Серена Уильямс посетила концерт Энрике Иглесиаса, Питбуля и Рики Мартина в рамках их тура "Трилогия".

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