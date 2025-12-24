"Молитвы и вера": дочь Мурата Бисембина обратилась к фанатам после госпитализации отца

Дочь известного казахстанского актера Мурата Бисембина обратилась с благодарностью к многочисленным поклонникам, которые поддерживают семью в трудный момент, сообщает Zakon.kz.

23 декабря 2025 года Сафия опубликовала пост, в кадре которого она стоит вместе с папой. Девушка пишет, что верит только в лучшее.

"Мой самый дорогой. Мой самый любимый. Самый сильный человек. Добрые люди с разных точек мира молятся и верят в лучшее. Спасибо вам большое за ваши молитвы, за вашу поддержку, за вашу веру. Это бесценно. Все будет хорошо. Аминь", – говорится в подписи к публикации.

Комментаторы пожелали скорейшего выздоровления актеру, предложив запустить в прокат фильмы с его участием, чтобы все вырученные средства направить на реабилитацию.

21 декабря Бисембина, исполнившего роль криминального авторитета Руслана в культовой дилогии "Рэкетир", госпитализировали после инсульта. Буквально за сутки до этого Сафия рассказывала о состоянии отца, отмечая, что дела идут по-разному. Она также утверждала, что ее папа – один из самых сильных людей. Как духовно, так и физически.

Осенью 2024 года стало известно, что Бисембин заболел раком. Из-за проблем со здоровьем актеру пришлось отказаться от одних проектов и приостановить съемки в других.