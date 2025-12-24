#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
510.18
601.91
6.51
Культура и шоу-бизнес

"Молитвы и вера": дочь Мурата Бисембина обратилась к фанатам после госпитализации отца

Мурата Бисембин, актер, дочка, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 09:29 Фото: Instagram/jemappelledali
Дочь известного казахстанского актера Мурата Бисембина обратилась с благодарностью к многочисленным поклонникам, которые поддерживают семью в трудный момент, сообщает Zakon.kz.

23 декабря 2025 года Сафия опубликовала пост, в кадре которого она стоит вместе с папой. Девушка пишет, что верит только в лучшее.

"Мой самый дорогой. Мой самый любимый. Самый сильный человек. Добрые люди с разных точек мира молятся и верят в лучшее. Спасибо вам большое за ваши молитвы, за вашу поддержку, за вашу веру. Это бесценно. Все будет хорошо. Аминь", – говорится в подписи к публикации.

Комментаторы пожелали скорейшего выздоровления актеру, предложив запустить в прокат фильмы с его участием, чтобы все вырученные средства направить на реабилитацию.

21 декабря Бисембина, исполнившего роль криминального авторитета Руслана в культовой дилогии "Рэкетир", госпитализировали после инсульта. Буквально за сутки до этого Сафия рассказывала о состоянии отца, отмечая, что дела идут по-разному. Она также утверждала, что ее папа – один из самых сильных людей. Как духовно, так и физически.

Осенью 2024 года стало известно, что Бисембин заболел раком. Из-за проблем со здоровьем актеру пришлось отказаться от одних проектов и приостановить съемки в других.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Как справляется семья Мурата Бисембина с его болезнью: откровенные слова дочери
14:17, 20 декабря 2025
Как справляется семья Мурата Бисембина с его болезнью: откровенные слова дочери
Казахстанский актер Мурат Бисембин госпитализирован после инсульта
13:04, 22 декабря 2025
Казахстанский актер Мурат Бисембин госпитализирован после инсульта
Мадонна впервые обратилась к фанатам после госпитализации
09:43, 11 июля 2023
Мадонна впервые обратилась к фанатам после госпитализации
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: