Дочь Мурата Бисенбина обратилась к поклонникам с важным сообщением
Дочь казахстанского актера Мурата Бисенбина, Диана Булатова, рассказала поклонникам артиста, где они смогут с ним попрощаться, сообщает Zakon.kz.
Пост об этом она опубликовала в Instagram.
"Друзья, все, кто хочет попрощаться с папой, приходите завтра, 9 января, по адресу: Пушкина, 16, г. Алматы. Центральная мечеть. В 10:00 прощание", – говорится в сообщении.
В комментариях люди выражают соболезнования семье:
– Покойся с миром! Я до конца верила, что такой хороший человек вылечится. Сколько дел... Пусть Аллах благословит его.
– Хороший человек был. Соболезную.
– Чуда не случилось...
– На его фильмах я вырос. Пусть Аллах простит ему грехи. Лучший актер.
Ранее сообщалось, что не стало казахстанского актера Мурата Бисенбина, исполнившего роль криминального авторитета Руслана в культовой дилогии "Рэкетир". Ему было 53 года.
