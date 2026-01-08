#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Дочь Мурата Бисенбина обратилась к поклонникам с важным сообщением

фанатам рассказали, где они смогут проститься с актером, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 21:09 Фото: Instagram/jemappelledali
Дочь казахстанского актера Мурата Бисенбина, Диана Булатова, рассказала поклонникам артиста, где они смогут с ним попрощаться, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом она опубликовала в Instagram.

"Друзья, все, кто хочет попрощаться с папой, приходите завтра, 9 января, по адресу: Пушкина, 16, г. Алматы. Центральная мечеть. В 10:00 прощание", – говорится в сообщении.

В комментариях люди выражают соболезнования семье:

– Покойся с миром! Я до конца верила, что такой хороший человек вылечится. Сколько дел... Пусть Аллах благословит его.

– Хороший человек был. Соболезную.

– Чуда не случилось...

– На его фильмах я вырос. Пусть Аллах простит ему грехи. Лучший актер.

Ранее сообщалось, что не стало казахстанского актера Мурата Бисенбина, исполнившего роль криминального авторитета Руслана в культовой дилогии "Рэкетир". Ему было 53 года.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
