52-летняя Юлия Высоцкая объяснила, почему никогда не расскажет о пластических операциях

52-летняя российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая откровенно поделилась мнением о пластической хирургии, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в интервью журналу "Соловей".

Звезда призналась, что, если бы решилась на операции, не стала бы говорить об этом публично.

"Я бы тихонечко все сделала, посидела бы в норке и вышла бы с видом, будто так и было задумано. Не считаю нужным выставлять всю жизнь напоказ", – отметила Высоцкая в беседе с журналисткой Ксенией Соловьевой.

Актриса также раскрыла секрет ухода за собой. По ее словам, она не делает инъекции гиалуроновой кислоты, но регулярно проходит биоревитализацию итальянским коллагеном, буккальный массаж, процедуры BBL и RF-лифтинг. Кроме того, Юлия призналась, что использует ботокс, а перед выходом на красную дорожку прибегает к мягкому лазеру для освежения кожи.

