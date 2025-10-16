#АЭС в Казахстане
#Интересное
Культура и шоу-бизнес

52-летняя Юлия Высоцкая объяснила, почему никогда не расскажет о пластических операциях

Юлия Высоцкая, актеры, пластика, операции , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 18:40 Фото: Instagram/juliavysotskayaofficial
52-летняя российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая откровенно поделилась мнением о пластической хирургии, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в интервью журналу "Соловей".

Звезда призналась, что, если бы решилась на операции, не стала бы говорить об этом публично.

"Я бы тихонечко все сделала, посидела бы в норке и вышла бы с видом, будто так и было задумано. Не считаю нужным выставлять всю жизнь напоказ", – отметила Высоцкая в беседе с журналисткой Ксенией Соловьевой.

Актриса также раскрыла секрет ухода за собой. По ее словам, она не делает инъекции гиалуроновой кислоты, но регулярно проходит биоревитализацию итальянским коллагеном, буккальный массаж, процедуры BBL и RF-лифтинг. Кроме того, Юлия призналась, что использует ботокс, а перед выходом на красную дорожку прибегает к мягкому лазеру для освежения кожи.

А ранее Баян Алагузова затмила молодых звезд шоу-бизнеса пляжным видео.

Айсулу Омарова
