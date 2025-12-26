Турсен Алагузов вышел в брутальном образе и вызвал восторг подписчиков

Казахстанский предприниматель и муж известного продюсера Баян Алагузовой Турсен Алагузов опубликовал интригующее видео, которое вызвало восторг у его подписчиков, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных в Instagram кадрах Алагузов уверенно идет в образе, отдаленно напоминающем стиль из популярного фильма "Острые козырьки" – брутальные лоферы, длинное пальто, натянутая на глаза кепка.

"Это только начало!" – гласит интригующая подпись.

Подписчики оценили видео, положительно отозвавшись о предпринимателе:

Вай, Турсынбек ага расцветает каждый день.

Благородный, красивый мужчина, берген садақаларыңыз қабыл болып, Баян қызбен бақытты болыңыз!

Настоящий мужчина.

Гражданин Казахстана, сильный, умный, счастливый.

Стиль – огонь.

В декабре 2025 года Алагузов удивил казахстанцев своей социальной инициативой – выплачивать пенсию пожилым родителям своих сотрудников.