Культура и шоу-бизнес

Турсен Алагузов вышел в брутальном образе и вызвал восторг подписчиков

казахстанский предприниматель Турсен Алагузов, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 09:27 Фото: Instagram/tursen_alaguzov
Казахстанский предприниматель и муж известного продюсера Баян Алагузовой Турсен Алагузов опубликовал интригующее видео, которое вызвало восторг у его подписчиков, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных в Instagram кадрах Алагузов уверенно идет в образе, отдаленно напоминающем стиль из популярного фильма "Острые козырьки" – брутальные лоферы, длинное пальто, натянутая на глаза кепка.

"Это только начало!" – гласит интригующая подпись.

Подписчики оценили видео, положительно отозвавшись о предпринимателе:

  • Вай, Турсынбек ага расцветает каждый день.
  • Благородный, красивый мужчина, берген садақаларыңыз қабыл болып, Баян қызбен бақытты болыңыз!
  • Настоящий мужчина.
  • Гражданин Казахстана, сильный, умный, счастливый.
  • Стиль – огонь.

В декабре 2025 года Алагузов удивил казахстанцев своей социальной инициативой – выплачивать пенсию пожилым родителям своих сотрудников.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
