Культура и шоу-бизнес

Муж Баян Алагузовой решил выплачивать пенсию пожилым родителям своих сотрудников

Баян Алагузова, Турсен Алагузов, пенсии, сотрудники , фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 00:07 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Бизнесмен Турсен Алагузов, супруг продюсера и актрисы Баян Алагузова, объявил о новой социальной инициативе для сотрудников своей компании, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 декабря сообщила Алагузова на своей странице в Instagram.

"Горжусь, любовь моя", – написала она.

Отмечается, что каждому родителю будет начисляться по 50 тыс. тенге в месяц – в знак благодарности за воспитание сотрудников, которые вносят вклад в развитие компании.

Это не первая крупная социальная инициатива Турсена Алагузова. В мае 2025 года он подарил 100 квартир своим сотрудникам, большинству из которых не было собственного жилья, в том числе тех, кто работает в компании многие годы.

Ранее певица Алсу 20 декабря поделилась в Instagram личными размышлениями о внутренних изменениях, которые, по ее словам, стали заметны окружающим.

Айсулу Омарова
