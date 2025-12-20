Муж Баян Алагузовой решил выплачивать пенсию пожилым родителям своих сотрудников

Бизнесмен Турсен Алагузов, супруг продюсера и актрисы Баян Алагузова, объявил о новой социальной инициативе для сотрудников своей компании, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 декабря сообщила Алагузова на своей странице в Instagram.

"Горжусь, любовь моя", – написала она.

Отмечается, что каждому родителю будет начисляться по 50 тыс. тенге в месяц – в знак благодарности за воспитание сотрудников, которые вносят вклад в развитие компании.

Это не первая крупная социальная инициатива Турсена Алагузова. В мае 2025 года он подарил 100 квартир своим сотрудникам, большинству из которых не было собственного жилья, в том числе тех, кто работает в компании многие годы.

