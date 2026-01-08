#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Под динамичным танцем Турсена Алагузова вспомнили Илона Маска и Дональда Трампа

Турсен Алагузов, бизнесмен, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 16:29 Фото: Instagram/tursen_alaguzov
Казахстанский предприниматель Турсен Алагузов на праздники улетел с семьей в теплую страну. Муж продюсера Баян Алагузовой не скрывает от подписчиков детали отдыха и активно рассказывает о нем, сообщает Zakon.kz.

Так, 8 января 2026 года бизнесмен опубликовал видео с танцпола, к которому идет небольшая подпись: "Лично мне нравится!"

Зрители могут наблюдать, как Алагузов зажигательно исполняет танец под известную композицию Андрея Губина "Ночь".

Хореография казахстанца не осталась без внимания многочисленной публики:

  • Пусть танцует, как душа желает, хоть на голове...
  • Настоящий мужчина, очень воспитанный.
  • Так странно за этой земле танцуют Илон Макс, Трамп и Турсен ага.
  • Красивый и счастливый мужчина.
  • Какой искренний и открытый танец.
  • Просто супер танец, зато от души, без фальши.
  • Танец доброго и щедрого человека с большой буквы!
  • Четкий парень.

Оливье, бешбармак и торт: Баян Алагузова раскрыла планы на Новый год

Несколько дней ранее казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева опубликовала серию архивных снимков со сцены, которые приглянулись ее подписчикам.

