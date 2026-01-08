Под динамичным танцем Турсена Алагузова вспомнили Илона Маска и Дональда Трампа

Фото: Instagram/tursen_alaguzov

Казахстанский предприниматель Турсен Алагузов на праздники улетел с семьей в теплую страну. Муж продюсера Баян Алагузовой не скрывает от подписчиков детали отдыха и активно рассказывает о нем, сообщает Zakon.kz.

Так, 8 января 2026 года бизнесмен опубликовал видео с танцпола, к которому идет небольшая подпись: "Лично мне нравится!" Зрители могут наблюдать, как Алагузов зажигательно исполняет танец под известную композицию Андрея Губина "Ночь". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Турсенгали Алагузов (@tursen_alaguzov) Хореография казахстанца не осталась без внимания многочисленной публики: Пусть танцует, как душа желает, хоть на голове...

Настоящий мужчина, очень воспитанный.

Так странно за этой земле танцуют Илон Макс, Трамп и Турсен ага.

Красивый и счастливый мужчина.

Какой искренний и открытый танец.

Просто супер танец, зато от души, без фальши.

Танец доброго и щедрого человека с большой буквы!

Четкий парень. Материал по теме Оливье, бешбармак и торт: Баян Алагузова раскрыла планы на Новый год Несколько дней ранее казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева опубликовала серию архивных снимков со сцены, которые приглянулись ее подписчикам.

