Под динамичным танцем Турсена Алагузова вспомнили Илона Маска и Дональда Трампа
Фото: Instagram/tursen_alaguzov
Казахстанский предприниматель Турсен Алагузов на праздники улетел с семьей в теплую страну. Муж продюсера Баян Алагузовой не скрывает от подписчиков детали отдыха и активно рассказывает о нем, сообщает Zakon.kz.
Так, 8 января 2026 года бизнесмен опубликовал видео с танцпола, к которому идет небольшая подпись: "Лично мне нравится!"
Зрители могут наблюдать, как Алагузов зажигательно исполняет танец под известную композицию Андрея Губина "Ночь".
Хореография казахстанца не осталась без внимания многочисленной публики:
- Пусть танцует, как душа желает, хоть на голове...
- Настоящий мужчина, очень воспитанный.
- Так странно за этой земле танцуют Илон Макс, Трамп и Турсен ага.
- Красивый и счастливый мужчина.
- Какой искренний и открытый танец.
- Просто супер танец, зато от души, без фальши.
- Танец доброго и щедрого человека с большой буквы!
- Четкий парень.
Несколько дней ранее казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева опубликовала серию архивных снимков со сцены, которые приглянулись ее подписчикам.
