Культура и шоу-бизнес

Не Первый, но живой: Иван Ургант совершил внезапный камбэк на экраны

Живой Ургант, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 01:50 Фото: instagram/urgantcom
После долгой паузы Иван Ургант наконец напомнил о себе зрителю. Он запускает свой канал на YouTube, сообщает Zakon.kz.

47-летний шоумен, пропавший с телеэкранов еще в 2022 году, вернулся, пусть и не на Первый канал, зато на видеоплатформу. Новый проект получил символичное название "Живой Ургант". С такой программой телеведущий со своей командой уже объездил несколько стран.

В сети появилось обращение ведущего, записанное в самом центре Москвы. Атмосфера почти телевизионная классика, но с поправкой на новую реальность. Начал Ургант в своем уникальном стиле, перечисляя привычный масштаб: экраны, декорации, оркестр, два хора, 700 зрителей и 15 камер. Но в последний момент, по его словам, случилось озарение: "Стоп, ребят. Не то! Мы же для YouTube снимаем".

"Живой Ургант" – канал, на котором, как пообещал ведущий, будут появляться видео из путешествий и все то, "что выкладывается". Без лишнего пафоса, но с фирменным юмором, как он умеет.

В финале Иван тепло поздравил подписчиков с наступающим Новым годом, пожелав, чтобы он оказался лучше предыдущего.

Напомним, на протяжении десяти лет Иван Ургант был бессменным лицом одного из самого рейтингового шоу на Первом канале. Программа исчезла из эфира в феврале 2022 года после изменений в сетке вещания. Тогда ведущий обещал возвращение, однако телекамбэк так и не состоялся. Зато теперь Ургант снова в кадре, пусть не вечерний, но определенно живой.

Ранее мы сообщали, что Юлия Меньшова поделилась трогательными снимками родителей.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
