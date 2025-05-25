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Культура и шоу-бизнес

Иван Ургант неожиданно выступил на мероприятии в Москве

Иван Ургант и Светлана Бондарчук провели благотворительный аукцион, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 07:07 Фото: Telegram/Svetlana Bondarchuk
Впервые за долгое время известный телеведущий Иван Ургант выступил в российской столице, сообщает Zakon.kz.

На днях вместе со Светланой Бондарчук он организовал благотворительный вечер-аукцион, посвященный 10-летию ее благотворительного фонда. Информацией и фотографиями с мероприятия Бондарчук поделилась 23 мая в своем Telegram-канале.

Мероприятие прошло в формате культового Rock Charity Battle: 10 лет спустя. В качестве дресс-кода выбрали rock star. Поэтому публика была одета в косухи, цепи и банданы.

Фото: Telegram/Svetlana Bondarchuk

По мнению участников праздника, все внимание и овации публики собрал именно Ургант. Как оказалось, ведущий старался не зря. Ведь по итогам вечера было выручено более 30 млн рублей, которые будут направлены на развитие программ фонда.

Ургант не появляется в эфире Первого канала с весны 2022 года. Свою отмену шоумен неоднократно высмеивал.

23 мая во время Каннского кинофестиваля основатель Telegram Павел Дуров купил для Юлии Вавиловой роль в фильме Спайка Ли.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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