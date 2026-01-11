Иван Ургант иронично высмеял ситуацию вокруг Долиной

Российский юморист и актер Иван Ургант в новом выпуске рубрики "Взгляд снизу" на своем YouTube-канале иронично прокомментировал недавние скандалы с участием Ларисы Долиной и Дмитрия Диброва, сообщает Zakon.kz.

В одном из эпизодов Ургант показал девочке фотографию Долиной. Ребенок поинтересовался, решает ли певица, будет ли сегодня снегопад. В ответ артист с юмором заметил, что, скорее всего, она определяет, "будет ли у нас сегодня дом или нет".

За последний год вокруг Долиной разгорелся громкий скандал, который в медиа получил название "эффект Долиной". История началась с продажи артисткой квартиры в центре Москвы за значительную сумму, после чего она заявила, что стала жертвой мошенников и через суд попыталась вернуть жилье, не вернув деньги покупательнице. Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс и длительные судебные споры.

В другом фрагменте Ургант продемонстрировал девочке снимок Дмитрия Диброва. Та предположила, что телеведущий мог бы что-нибудь починить. "Молнию на брюках", – пошутил Ургант.

В 2025 году и вокруг Диброва обсуждались различные скандальные ситуации, включая подробности его личной жизни после развода и появление в интернете компрометирующих видеозаписей, которые активно обсуждались в медиа и соцсетях.

А ранее сообщалось, что известного казахстанского блогера-миллионника объявили в розыск.