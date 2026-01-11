#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
509.94
593.88
6.43
Культура и шоу-бизнес

Иван Ургант иронично высмеял ситуацию вокруг Долиной

Иван Ургант, Лариса Долина, Дмитрий Дибров, юмор, шутки , фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 21:35 Фото: Instagram/urgantcom
Российский юморист и актер Иван Ургант в новом выпуске рубрики "Взгляд снизу" на своем YouTube-канале иронично прокомментировал недавние скандалы с участием Ларисы Долиной и Дмитрия Диброва, сообщает Zakon.kz.

В одном из эпизодов Ургант показал девочке фотографию Долиной. Ребенок поинтересовался, решает ли певица, будет ли сегодня снегопад. В ответ артист с юмором заметил, что, скорее всего, она определяет, "будет ли у нас сегодня дом или нет".

За последний год вокруг Долиной разгорелся громкий скандал, который в медиа получил название "эффект Долиной". История началась с продажи артисткой квартиры в центре Москвы за значительную сумму, после чего она заявила, что стала жертвой мошенников и через суд попыталась вернуть жилье, не вернув деньги покупательнице. Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс и длительные судебные споры.

В другом фрагменте Ургант продемонстрировал девочке снимок Дмитрия Диброва. Та предположила, что телеведущий мог бы что-нибудь починить. "Молнию на брюках", – пошутил Ургант.

В 2025 году и вокруг Диброва обсуждались различные скандальные ситуации, включая подробности его личной жизни после развода и появление в интернете компрометирующих видеозаписей, которые активно обсуждались в медиа и соцсетях. 

А ранее сообщалось, что известного казахстанского блогера-миллионника объявили в розыск. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Не Первый, но живой: Иван Ургант совершил внезапный камбэк на экраны
01:50, 27 декабря 2025
Не Первый, но живой: Иван Ургант совершил внезапный камбэк на экраны
Иван Ургант заявил, что никогда не уезжал из России
20:38, 18 марта 2024
Иван Ургант заявил, что никогда не уезжал из России
Иван Ургант пообещал вернуться на Первый канал
06:30, 13 апреля 2023
Иван Ургант пообещал вернуться на Первый канал
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: