43-летний солист "Иванушек" впервые стал отцом
Фото: Instagram/kirillturichenko
Солист известной российской группы "Иванушки International" Кирилл Турченко в свои 43 года впервые стал папой, сообщает Zakon.kz.
Об этом радостном событии стало известно из его социальных сетей.
9 февраля 2026 года артист разместил фото с младенцем и своей супругой Дарьей.
Под значимым постом идет следующая подпись:
"Я тебя никогда никому не отдам".
Других подробностей певец больше не сообщал.
Немного ранее ведущая Анфиса Чехова поделилась с аудиторией счастливой новостью – актриса вышла замуж. Ее избранником стал актер и продюсер Александр Златопольский.
