Культура и шоу-бизнес

43-летний солист "Иванушек" впервые стал отцом

Кирилл Турченко, артист, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 15:10 Фото: Instagram/kirillturichenko
Солист известной российской группы "Иванушки International" Кирилл Турченко в свои 43 года впервые стал папой, сообщает Zakon.kz.

Об этом радостном событии стало известно из его социальных сетей.

9 февраля 2026 года артист разместил фото с младенцем и своей супругой Дарьей.

Под значимым постом идет следующая подпись:

"Я тебя никогда никому не отдам".

Других подробностей певец больше не сообщал.

Немного ранее ведущая Анфиса Чехова поделилась с аудиторией счастливой новостью – актриса вышла замуж. Ее избранником стал актер и продюсер Александр Златопольский.

