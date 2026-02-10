43-летний солист "Иванушек" впервые стал отцом

Солист известной российской группы "Иванушки International" Кирилл Турченко в свои 43 года впервые стал папой, сообщает Zakon.kz.

Об этом радостном событии стало известно из его социальных сетей.

9 февраля 2026 года артист разместил фото с младенцем и своей супругой Дарьей.

Под значимым постом идет следующая подпись:

"Я тебя никогда никому не отдам".

Других подробностей певец больше не сообщал.

