Али Окапов устроил "модный показ" с подросшим сыном
Али Окапов порадовал подписчиков трогательным и одновременно стильным видео с сыном Зейном, сообщает Zakon.kz.
Отечественный исполнитель, а также сын народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, 26 декабря опубликовал ролик в Instagram, который быстро привлек внимание поклонников.
На этот раз артист решил поэкспериментировать с форматом: в кадре Али и его заметно подросший сын эффектно меняют образы.
"Стиль Окаповых. А какой образ понравился вам?" – обратился певец к аудитории.
Видео начинается с уютной домашней сцены, где отец и сын появляются в повседневной одежде.
Подписчики отметили не только чувство стиля Али, но и харизму маленького Зейна, который уверенно чувствует себя перед камерой. Судя по реакции в комментариях, у семьи Окаповых растет не только будущий артист, но и настоящий модник.
