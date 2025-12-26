Али Окапов устроил "модный показ" с подросшим сыном

Али Окапов порадовал подписчиков трогательным и одновременно стильным видео с сыном Зейном, сообщает Zakon.kz.

Отечественный исполнитель, а также сын народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, 26 декабря опубликовал ролик в Instagram, который быстро привлек внимание поклонников.

На этот раз артист решил поэкспериментировать с форматом: в кадре Али и его заметно подросший сын эффектно меняют образы.

"Стиль Окаповых. А какой образ понравился вам?" – обратился певец к аудитории.

Видео начинается с уютной домашней сцены, где отец и сын появляются в повседневной одежде.

Подписчики отметили не только чувство стиля Али, но и харизму маленького Зейна, который уверенно чувствует себя перед камерой. Судя по реакции в комментариях, у семьи Окаповых растет не только будущий артист, но и настоящий модник.

