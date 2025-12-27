В Шымкенте запущена подстанция "Ақжар"
Оборудование подстанции успешно прошло все технические проверки и испытания.
Фото: пресс-служба акима города Шымкент
Подача нагрузки запланирована на начало 2026 года – после завершения установки третьего автотрансформатора на подстанции "Қазығұрт" 220/110/6 кВ.
Фото: пресс-служба акима города Шымкент
Это обеспечит полноценное включение "Ақжар" в энергосистему города.
Фото: пресс-служба акима города Шымкент
Запуск подстанции создаст новые возможности для подключения абонентов жилого массива "Құрсай", расширения предпринимательской деятельности и увеличения производственных мощностей предприятий индустриальной зоны "Торгово-логистический центр".
Фото: пресс-служба акима города Шымкент
Также проект повысит стабильность и бесперебойность электроснабжения благодаря дальнейшему развитию закольцовки энергосистемы города.