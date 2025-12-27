В Шымкенте запущена подстанция "Ақжар"

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

В Шымкенте в жилом массиве "Құрсай", состоялось открытие новой электрической подстанции "Ақжар" 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА. В мероприятии принял участие аким города Габит , сообщает Zakon.kz.

Оборудование подстанции успешно прошло все технические проверки и испытания. Фото: пресс-служба акима города Шымкент Подача нагрузки запланирована на начало 2026 года – после завершения установки третьего автотрансформатора на подстанции "Қазығұрт" 220/110/6 кВ. Фото: пресс-служба акима города Шымкент Это обеспечит полноценное включение "Ақжар" в энергосистему города. Фото: пресс-служба акима города Шымкент Запуск подстанции создаст новые возможности для подключения абонентов жилого массива "Құрсай", расширения предпринимательской деятельности и увеличения производственных мощностей предприятий индустриальной зоны "Торгово-логистический центр". Фото: пресс-служба акима города Шымкент Также проект повысит стабильность и бесперебойность электроснабжения благодаря дальнейшему развитию закольцовки энергосистемы города.

