В Мангистау открыли вторую в стране уникальную станцию скорой помощи

В городе Актау состоялась торжественная церемония открытия нового здания Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи. В мероприятии принял участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, сообщает Zakon.kz.

В числе почетных гостей – заместитель Генерального прокурора Габит Садыбеков, вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, представители государственных органов, ветераны медицинской отрасли и медицинские работники региона.

Новый социальный объект построен в соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева за счет активов, возвращенных Генеральной прокуратурой, при поддержке Министерства здравоохранения РК.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Выступая на церемонии открытия, глава региона отметил стратегическую значимость проекта для системы здравоохранения области.

"Социальный объект построен в соответствии с поручением главы государства за счет возвращенных Генеральной прокуратурой активов и при поддержке Министерства здравоохранения. Это большая радость для жителей Мангистау. Новое здание позволит повысить доступность экстренной медицинской помощи и обеспечит качественное и своевременное обслуживание населения. Самоотверженный труд людей в белых халатах всегда заслуживает уважения. Уверен, что новый объект облегчит вашу работу и расширит профессиональные возможности". Нурдаулет Килыбай

Современная станция рассчитана на обслуживание до 100 тысяч вызовов в год. В здании размещены централизованная объединенная диспетчерская служба, симуляционный и учебно-практический центр для подготовки и повышения квалификации специалистов, а также теплый гараж на 20 санитарных автомобилей.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

По своей уникальности объект является вторым в стране после аналогичной станции в городе Астане. В дальнейшем планируется строительство подобных медицинских учреждений в других регионах Казахстана.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Дополнительное укрепление материально-технической базы службы скорой помощи проведено в 2025 году. При поддержке акимата Мангистауской области приобретены 32 современных санитарных автомобиля, оснащенных необходимым медицинским оборудованием. Кроме того, в рамках спонсорской поддержки компании "NCOC" закуплены еще 20 автомобилей. Это позволит значительно повысить оперативность реагирования и качество оказываемой медицинской помощи жителям региона.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Открытие нового объекта стало важным шагом в развитии системы экстренной медицинской помощи и укреплении социальной инфраструктуры Мангистауской области.