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События

В Западно-Казахстанской области продолжают работы по усилению энергетического потенциала

подстанция, ЗКО, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 17:38 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В микрорайоне Жұлдыз города Уральск состоялось торжественное открытие новой подстанции напряжением 110/10 киловольт. В церемонии принял участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

Новый инфраструктурный объект представляет собой важный проект, направленный на повышение энергетического потенциала города и улучшение качества жизни населения.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Строительство подстанции началось в 2024 году, на реализацию проекта было выделено 3,2 миллиарда тенге из республиканского бюджета и 190 миллионов тенге из местного бюджета.

На подстанции установлены два силовых трансформатора, шесть воздушных линий напряжением 110 киловольт общей протяженностью 300 метров, четыре анкерные опоры, ремонтная база с парковкой на пять автомобилей и административно-бытовой корпус.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Проект позволит обеспечить стабильное и качественное электроснабжение жителей микрорайонов Жұлдыз, Старый аэропорт, а также 6, 7, 8, 9 и 10 микрорайонов, а также повысит надёжность электроснабжения промышленных зон. На подстанции установлено современное высоковольтное оборудование казахстанского производителя "Alageum Electric".

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

После полного ввода объекта в эксплуатацию специалисты ТОО "Западно-Казахстанская РЭК" будут осуществлять его постоянное обслуживание.

В ходе мероприятия глава региона выразил благодарность сотрудникам подрядной организации и выразил уверенность, что новый объект будет служить на благо жителей области.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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