Жулдыз Абдукаримова проиграла апелляцию по делу о квартире

Известная казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова 15 октября проиграла апелляцию по делу о четырехкомнатной квартире в Астане, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, жена Кайрата Нуртаса пыталась оспорить договор купли-продажи своей четырехкомнатной квартиры, утверждая, что сделка была притворной, а фактически речь шла об обмене на недостроенный дом.

Суд постановил, что договор был заключен добровольно, а покупатели квартиры не могут быть привлечены к ответственности.

"Притворной согласно статье 160 Гражданского кодекса может быть признана сделка, совершенная этими сторонами с целью прикрыть другую сделку. В данном случае по собственной инициативе стороны заключили две самостоятельные сделки между разными сторонами, одна об отчуждении квартиры, вторая о приобретении дома, где покупатель квартиры оплатил ее стоимость перечислением застройщику дома. Определение сторонами по взаимной договоренности видов сделки, отражение в них цены имущества и способа оплаты не противоречит требованиям законодательства и свидетельствует о волеизъявлении сторон. Оплатив оставшуюся стоимость, мать истца имеет право на получение дома в собственность. Последующие покупатели квартиры являются добросовестными приобретателями и не должны нести ответственность за действия других лиц", – говорится в сообщении.

Ранее Абдукаримова заявила, что стала жертвой мошенничества, когда обменяла квартиру на строящийся дом, который в итоге не был завершен, а земельный участок оказался заложен и обременен арестами.