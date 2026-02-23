#Референдум-2026
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Культура и шоу-бизнес

"Я сильно плакала": Айжан Байзакова показала, как сыновья встретили новорожденную сестру

Айжан Байзакова с новорожденной дочкой, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 23:05 Фото: Instagram/bayzakova
Популярная казахстанская блогерша Айжан Байзакова, недавно ставшая мамой в третий раз, поделилась с подписчиками в Instagram трогательными кадрами первой встречи старших сыновей с сестренкой, передает Zakon.kz.

Видео вызвало большой отклик у аудитории, однако сама Айжан призналась, что этот момент стал для нее эмоционально непростым. Особые переживания у многодетной мамы вызвала реакция среднего сына.

"Я очень сильно плакала, переживая, как будет реагировать Асад. Он сам еще малыш. Это на самом деле очень грустно, он не показывает свою ревность, но я чувствую, еще и сестренка забрала его почетное место между папой и мамой", – подписала свое видео Байзакова.

Подписчики засыпали публикацию комплиментами, отметив чуткость супруга Айжан по отношению к детям и повзрослевший вид старшего сына Алана. В комментариях пользователи Сети не только умилялись кадрами, но и давали советы по воспитанию.

  • Алан стал таким взрослым: сидит тихо и наблюдает.
  • Как приятно смотреть на то, как ваш супруг относится к старшему сыну!
  • Даже не верится, что Айжан теперь мама троих ангелочков.
  • Вы при детях скажите: "Доча, как тебе повезло, что у тебя есть два самых лучших старших брата!" Нахваливайте сыновей прямо вслух тогда они поймут, что это не им, а ей повезло. Так они быстрее примут ответственность за сестренку. Пусть у вас все получится! Не загоняйтесь из-за того, что мальчики якобы ушли на второй план.

18 февраля 2026 года Айжан Байзакова стала мамой трех детей. Младший сын Асад и новорожденная Латифа появились в браке с предпринимателем Нурбеком Арыстаном. Старший сын Алан родился в предыдущих отношениях блогера.

Популярная казахстанская блогерша с мужем провели обряд "неке қию" в октябре 2022 года. Блогер долгое время скрывала имя мужа. Однако 7 апреля 2023 года раскрыла его имя и опубликовала семейное фото.

