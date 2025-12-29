Юрий Куклачев рассказал о тревожной реакции кошек на его инфаркт

Дрессировщик и народный артист России Юрий Куклачев рассказал, что кошки его театра перестали выходить на сцену после того, как он был госпитализирован с инфарктом, сообщает Zakon.kz.

В беседе с kp.ru артист отметил, что во время его отсутствия животные не только отказывались работать, но и теряли аппетит. По словам Куклачева, он успел отработать первое отделение спектакля, после чего его увезли в больницу. Перед этим он попросил сына Дмитрия продолжить выступление с его кошками, однако те неожиданно отказались выходить на арену.

"Ни одна моя кошка не вышла. Они словно почувствовали, что со мной что-то случилось", – поделился артист.

Куклачев признался, что был поражен реакцией животных, и сравнил их с экстрасенсами. Он уверен, что кошки тонко чувствуют состояние человека и способны улавливать его самочувствие на энергетическом уровне, искренне переживая за своего хозяина.

Об инфаркте Куклачева стало известно в апреле 2024 года.