Юрий Куклачев рассказал о тревожной реакции кошек на его инфаркт
Фото: instagram/kuklachevcats
Дрессировщик и народный артист России Юрий Куклачев рассказал, что кошки его театра перестали выходить на сцену после того, как он был госпитализирован с инфарктом, сообщает Zakon.kz.
В беседе с kp.ru артист отметил, что во время его отсутствия животные не только отказывались работать, но и теряли аппетит. По словам Куклачева, он успел отработать первое отделение спектакля, после чего его увезли в больницу. Перед этим он попросил сына Дмитрия продолжить выступление с его кошками, однако те неожиданно отказались выходить на арену.
"Ни одна моя кошка не вышла. Они словно почувствовали, что со мной что-то случилось", – поделился артист.
Куклачев признался, что был поражен реакцией животных, и сравнил их с экстрасенсами. Он уверен, что кошки тонко чувствуют состояние человека и способны улавливать его самочувствие на энергетическом уровне, искренне переживая за своего хозяина.
Об инфаркте Куклачева стало известно в апреле 2024 года.
