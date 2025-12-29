#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.76
593.8
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.76
593.8
6.5
Культура и шоу-бизнес

Юрий Куклачев рассказал о тревожной реакции кошек на его инфаркт

Юрий Куклачев, кошки, инфаркт, реакция , фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 21:38 Фото: instagram/kuklachevcats
Дрессировщик и народный артист России Юрий Куклачев рассказал, что кошки его театра перестали выходить на сцену после того, как он был госпитализирован с инфарктом, сообщает Zakon.kz.

В беседе с kp.ru артист отметил, что во время его отсутствия животные не только отказывались работать, но и теряли аппетит. По словам Куклачева, он успел отработать первое отделение спектакля, после чего его увезли в больницу. Перед этим он попросил сына Дмитрия продолжить выступление с его кошками, однако те неожиданно отказались выходить на арену.

"Ни одна моя кошка не вышла. Они словно почувствовали, что со мной что-то случилось", – поделился артист.

Куклачев признался, что был поражен реакцией животных, и сравнил их с экстрасенсами. Он уверен, что кошки тонко чувствуют состояние человека и способны улавливать его самочувствие на энергетическом уровне, искренне переживая за своего хозяина.

Об инфаркте Куклачева стало известно в апреле 2024 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Юрий Куклачев в тяжелом состоянии: у артиста случился обширный инфаркт
11:59, 13 апреля 2024
Юрий Куклачев в тяжелом состоянии: у артиста случился обширный инфаркт
Известного дрессировщика Юрия Куклачева госпитализировали
00:34, 13 апреля 2024
Известного дрессировщика Юрия Куклачева госпитализировали
Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук перенес инфаркт
17:06, 09 октября 2023
Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук перенес инфаркт
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: