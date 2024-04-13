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Юрий Куклачев в тяжелом состоянии: у артиста случился обширный инфаркт

у Юрия Куклачева обширный инфаркт , фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 11:59 Фото: instagram/kuklachevcats
О состоянии знаменитого дрессировщика кошек рассказал цирковой артист Эдгард Запашный, уточнив, что накануне ему проведена операция, сообщает Zakon.kz.

Российского артиста цирка, клоуна, дрессировщика кошек Юрия Куклачева госпитализировали с юбилейного шоу. Он находится в тяжелом стабильном состоянии после операции. Об этом утром 13 апреля сообщил генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный.

"Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии! Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов", – написал Запашный в Telegram-канале.

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Известного дрессировщика Юрия Куклачева госпитализировали
, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 11:59

У Юрия Куклачева случился инфаркт во время празднования его 75-летия. 12 апреля сын артиста Дмитрий Куклачев сообщил, что ему стало плохо во время шоу в Vegas City Hall в Москве в конце первого отделения. Ему была оказана медицинская помощь. Дрессировщик сообщил сыну, что чувствует себя нехорошо, и пожаловался на боли в груди, тогда тот вызвал ему скорую помощь. Дмитрий добавил, что его отец находится в сознании и разговаривает.

Советский народный артист и дрессировщик Юрий Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре, с 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек.

Накануне стало известно, что 12 апреля в возрасте 83 лет умер великий итальянский дизайнер Роберто Кавалли.

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