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Известного дрессировщика Юрия Куклачева госпитализировали

дрессировщик, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 00:34 Фото: Instagram/kuklachevcats
Известного российского дрессировщика Юрия Куклачева госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

По информации генерального директора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного, у народного артиста РСФСР произошел инфаркт.

"По предварительной информации, у Юрия Дмитриевича Куклачева произошел инфаркт", – написал Запашный в Telegram.

Известно, что Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста.

Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).

Ранее сообщалось, что умер известный итальянский дизайнер Роберто Кавалли.

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