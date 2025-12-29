#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.76
593.8
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.76
593.8
6.5
Культура и шоу-бизнес

Умерший мог позвать за собой: экстрасенс о смерти Веры Алентовой на похоронах друга

Вера Алентова, похороны, смерть, экстрасенс , фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 00:35 Фото: instagram/juliavmenshova
Внезапная кончина народной артистки Вера Алентова стала шоком для театрального и кинематографического сообщества. Актрисе стало плохо во время похорон ее друга – актера Анатолий Лобоцкий. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось, сообщает Zakon.kz.

Экстрасенс Аделина Панина считает, что смерть, произошедшая на похоронах, не может быть случайной и несет в себе особый символизм. По ее словам, подобные случаи крайне редки и во многих культурах воспринимаются как "мощный знак", пишет Московский Комсомолец.

"Смерть на похоронах всегда выходит за рамки обыденного и трактуется как событие с глубоким смыслом. Чаще всего это указывает на сильную духовную связь между ушедшими людьми", – поясняет Панина.

Экстрасенс отмечает, что существует поверье, согласно которому умерший может "позвать" за собой близкого человека – супруга, родственника или друга. В таких случаях говорят о родственных душах и неразрывной связи, которая оказывается сильнее жизни.

"Иногда первый ушедший становится своего рода проводником для второго, помогая ему перейти в иной мир. Особенно это возможно, если человек был внутренне готов к смерти или, напротив, сильно ее боялся", – добавляет специалист.

Также Панина допускает и другую трактовку – смерть на похоронах может рассматриваться как проявление тяжелой родовой кармы или символическая жертва, призванная прервать череду трагедий в семье.

"Похороны – это место колоссальной концентрации энергии скорби и утраты. Для человека с ослабленным физическим или энергетическим состоянием такая нагрузка может оказаться фатальной. Иногда срабатывает принцип "подобное притягивает подобное": энергия смерти словно притягивает душу, уже готовую к переходу", – объясняет она.

В любом случае, подчеркивает экстрасенс, подобные события всегда воспринимаются как знаковые и оставляют глубокий след как в судьбах людей, так и в коллективной памяти.

Ранее Юлия Меньшова рассказала о последних минутах жизни Веры Алентовой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Юлия Меньшова рассказала о последних минутах жизни Веры Алентовой
18:40, 29 декабря 2025
Юлия Меньшова рассказала о последних минутах жизни Веры Алентовой
Умерла звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова
16:35, 25 декабря 2025
Умерла звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова
Умерла народная артистка СССР Вера Васильева
13:13, 09 августа 2023
Умерла народная артистка СССР Вера Васильева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: