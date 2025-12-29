Умерший мог позвать за собой: экстрасенс о смерти Веры Алентовой на похоронах друга

Внезапная кончина народной артистки Вера Алентова стала шоком для театрального и кинематографического сообщества. Актрисе стало плохо во время похорон ее друга – актера Анатолий Лобоцкий. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось, сообщает Zakon.kz.

Экстрасенс Аделина Панина считает, что смерть, произошедшая на похоронах, не может быть случайной и несет в себе особый символизм. По ее словам, подобные случаи крайне редки и во многих культурах воспринимаются как "мощный знак", пишет Московский Комсомолец.

"Смерть на похоронах всегда выходит за рамки обыденного и трактуется как событие с глубоким смыслом. Чаще всего это указывает на сильную духовную связь между ушедшими людьми", – поясняет Панина.

Экстрасенс отмечает, что существует поверье, согласно которому умерший может "позвать" за собой близкого человека – супруга, родственника или друга. В таких случаях говорят о родственных душах и неразрывной связи, которая оказывается сильнее жизни.

"Иногда первый ушедший становится своего рода проводником для второго, помогая ему перейти в иной мир. Особенно это возможно, если человек был внутренне готов к смерти или, напротив, сильно ее боялся", – добавляет специалист.

Также Панина допускает и другую трактовку – смерть на похоронах может рассматриваться как проявление тяжелой родовой кармы или символическая жертва, призванная прервать череду трагедий в семье.

"Похороны – это место колоссальной концентрации энергии скорби и утраты. Для человека с ослабленным физическим или энергетическим состоянием такая нагрузка может оказаться фатальной. Иногда срабатывает принцип "подобное притягивает подобное": энергия смерти словно притягивает душу, уже готовую к переходу", – объясняет она.

В любом случае, подчеркивает экстрасенс, подобные события всегда воспринимаются как знаковые и оставляют глубокий след как в судьбах людей, так и в коллективной памяти.

Ранее Юлия Меньшова рассказала о последних минутах жизни Веры Алентовой.

