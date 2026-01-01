#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Опять зашел не в ту дверь: казахстанцы в Сети набросились на Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров, критика, казахстанцы, Анатолий Цой, шоу , фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 00:00 Фото: Instagram/fkirkorov
Волна критики со стороны казахстанских пользователей обрушилась на российского певца Филиппа Киркорова после завершения юмористического шоу "Звезды" на телеканале НТВ, сообщает Zakon.kz.

В проекте принимала участие известная еще со времен КВН казахстанская команда Астана, капитаном которой выступал певец Анатолий Цой. Команде удалось дойти до финала шоу, где она набрала равное количество баллов с "Командой мечты" комика Ивана Абрамова – по 22 очка.

Судьбу победы должен был решить Киркоров, который отдал шесть баллов команде Абрамова и лишь три – "Астане". В результате победа досталась соперникам казахстанцев и принесла им главный приз – 20 млн рублей.

Анатолий Цой после финала опубликовал эмоциональные Stories в Instagram, признавшись, что не смог сдержать слез.

"Я плакал, если честно, когда мы не выиграли. Обидно было не за себя, а за "Астану". Было чувство, что я их подвел", – написал артист.

После этого новогодний пост Филиппа Киркорова в Instagram вновь привлек внимание казахстанской аудитории и стал площадкой для массовых комментариев с упреками и критикой в адрес певца.

  • "Астана" была лучшая! Засудили!
  • Вы опять не в ту дверь зашли, Филипп Бедросович? "Астана" выиграли, а вы засудили как всегда!
  • Разочарован в Филиппе из плохой оценки команде "Астана"!
  • Просто в шоке от вашего судейства, как можно было дать "Астане" настолько низкий балл, максимальная несправедливость!

А ранее Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова растрогали фанатов.

Айсулу Омарова
