Опять зашел не в ту дверь: казахстанцы в Сети набросились на Филиппа Киркорова

Волна критики со стороны казахстанских пользователей обрушилась на российского певца Филиппа Киркорова после завершения юмористического шоу "Звезды" на телеканале НТВ, сообщает Zakon.kz.

В проекте принимала участие известная еще со времен КВН казахстанская команда Астана, капитаном которой выступал певец Анатолий Цой. Команде удалось дойти до финала шоу, где она набрала равное количество баллов с "Командой мечты" комика Ивана Абрамова – по 22 очка.

Судьбу победы должен был решить Киркоров, который отдал шесть баллов команде Абрамова и лишь три – "Астане". В результате победа досталась соперникам казахстанцев и принесла им главный приз – 20 млн рублей.

Анатолий Цой после финала опубликовал эмоциональные Stories в Instagram, признавшись, что не смог сдержать слез.



"Я плакал, если честно, когда мы не выиграли. Обидно было не за себя, а за "Астану". Было чувство, что я их подвел", – написал артист.

После этого новогодний пост Филиппа Киркорова в Instagram вновь привлек внимание казахстанской аудитории и стал площадкой для массовых комментариев с упреками и критикой в адрес певца.

"Астана" была лучшая! Засудили!

Вы опять не в ту дверь зашли, Филипп Бедросович? "Астана" выиграли, а вы засудили как всегда!

Разочарован в Филиппе из плохой оценки команде "Астана"!

Просто в шоке от вашего судейства, как можно было дать "Астане" настолько низкий балл, максимальная несправедливость!

А ранее Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова растрогали фанатов.

