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Культура и шоу-бизнес

Суд обязал Филиппа Киркорова погасить долги по пенсионным отчислениям

Филлип Киркоров, суд, Пенсионный фонд, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 21:34 Фото: Instagram/fkirkorov
У российского певца Филиппа Киркорова отсудили 9500 рублей после того, как его компания вовремя не заплатила взносы в Пенсионный фонд России (ПФР), сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что компания артиста – ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн" в срок не отправила документы по страховым отчетам за конец 2021-го и начало 2022 года, а это является нарушением. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"В 2025 году ПФР взыскал с продакшена штраф в 1,5 тысячи и 8 тысяч за судебную пошлину", – говорится в сообщении.

Ранее народный артист России Филипп Киркоров поздравил сына Мартина с 13-летием и опубликовал видеонарезку, как они вместе проводят свое свободное время.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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