Дочь актера из фильма "Люди в черном" Томми Ли Джонса найдена мертвой – СМИ

По данным СМИ, дочь американского актера Томми Ли Джонса, 34-летняя Виктория, была найдена мертвой в отеле в Калифорнии, сообщает Zakon.kz.

О смерти девушки пишет портал NBC Bay со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Источник сообщает, что женщина, найденная в коридоре отеля рано утром в четверг (1 января 2026 года. – Ред.), предположительно, является дочерью Томми Ли Джонса, Викторией. Источник добавил, что полиция не может подтвердить ее личность до тех пор, пока ее тело не будет официально опознано судмедэкспертом. Источник сообщает, что полиция не подозревает криминального характера происшествия", – говорится в публикации от 2 января 2025 года.

Виктория – дочь Томми Ли Джонса и его бывшей жены Кимберли Клоугли. У пары также есть 43-летний сын Остин Джонс.

В декабре 2025 года актер Питер Грин, известный по фильмам "Криминальное чтиво" и "Маска", был найден мертвым.