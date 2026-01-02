#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Культура и шоу-бизнес

Дочь актера из фильма "Люди в черном" Томми Ли Джонса найдена мертвой – СМИ

, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 09:48
По данным СМИ, дочь американского актера Томми Ли Джонса, 34-летняя Виктория, была найдена мертвой в отеле в Калифорнии, сообщает Zakon.kz.

О смерти девушки пишет портал NBC Bay со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Источник сообщает, что женщина, найденная в коридоре отеля рано утром в четверг (1 января 2026 года. – Ред.), предположительно, является дочерью Томми Ли Джонса, Викторией. Источник добавил, что полиция не может подтвердить ее личность до тех пор, пока ее тело не будет официально опознано судмедэкспертом. Источник сообщает, что полиция не подозревает криминального характера происшествия", – говорится в публикации от 2 января 2025 года.

Виктория – дочь Томми Ли Джонса и его бывшей жены Кимберли Клоугли. У пары также есть 43-летний сын Остин Джонс.

В декабре 2025 года актер Питер Грин, известный по фильмам "Криминальное чтиво" и "Маска", был найден мертвым.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Актер Питер Грин, известный по фильмам "Криминальное чтиво" и "Маска", найден мертвым
13:45, 13 декабря 2025
Актер Питер Грин, известный по фильмам "Криминальное чтиво" и "Маска", найден мертвым
Заблудившаяся в лесу Каркаралинска пенсионерка найдена мертвой
13:48, 24 сентября 2023
Заблудившаяся в лесу Каркаралинска пенсионерка найдена мертвой
Звезду фильма "Паразиты" нашли мертвым в парке Сеула
12:11, 27 декабря 2023
Звезду фильма "Паразиты" нашли мертвым в парке Сеула
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: