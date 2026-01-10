Чапан на голливудской звезде: блогер из Казахстана удивил Уилла Смита в Дубае
Фото: Instagram/willsmith
Казахстанский видеограф и тревел-блогер Дастан Мухамедрахим встретился с голливудским актером Уиллом Смитом на одном из международных мероприятий в Дубае и вручил ему казахский национальный чапан, сообщает Zakon.kz.
Об этом блогер сообщил 10 января на своей странице в Instagram. На кадрах Мухамедрахим выходит на сцену и надевает на актера чапан. Уилл Смит улыбается и фотографируется с блогером.
"Накинули казахский чапан, слава Аллаху!" – написал Мухамедрахим под постом.
Ранее СМИ писали, что голливудский актер приедет в Дубай, чтобы представить документальный сериал National Geographic – "От полюса к полюсу с Уиллом Смитом".
