#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
509.94
593.88
6.43
Культура и шоу-бизнес

Чапан на голливудской звезде: блогер из Казахстана удивил Уилла Смита в Дубае

Уилла Смит, чапан, блогер, Дубай, Голливуд , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 22:03 Фото: Instagram/willsmith
Казахстанский видеограф и тревел-блогер Дастан Мухамедрахим встретился с голливудским актером Уиллом Смитом на одном из международных мероприятий в Дубае и вручил ему казахский национальный чапан, сообщает Zakon.kz.

Об этом блогер сообщил 10 января на своей странице в Instagram. На кадрах Мухамедрахим выходит на сцену и надевает на актера чапан. Уилл Смит улыбается и фотографируется с блогером.

"Накинули казахский чапан, слава Аллаху!" – написал Мухамедрахим под постом.

Ранее СМИ писали, что голливудский актер приедет в Дубай, чтобы представить документальный сериал National Geographic – "От полюса к полюсу с Уиллом Смитом".

А ранее Игорь Крутой нежно обратился к Ларе Фабиан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Уилл Смит удивил пользователей Сети
10:59, 20 января 2023
Уилл Смит удивил пользователей Сети
Музыкант обвинил Уилла Смита в сексуальных домогательствах
18:35, 02 января 2026
Музыкант обвинил Уилла Смита в сексуальных домогательствах
Уилл Смит порадовал поклонников на Рождество веселыми семейными снимками
00:37, 26 декабря 2023
Уилл Смит порадовал поклонников на Рождество веселыми семейными снимками
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: