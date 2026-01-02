#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Культура и шоу-бизнес

Ерке Есмахан похвасталась роскошным подарком от молодого мужа за 40 млн тенге

Ерке Есмахан, подарок, Новый год, сумка, Hermès Kelly, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 00:06 Фото: Instagram/erke_esmahan
Казахстанская певица Ерке Есмахан 2 января опубликовала в Instagram семейные фотографии с празднования Нового года и одновременно похвасталась роскошным подарком от своего молодого мужа, певца Раймбека Бактыгереева, более известного как RaiM, сообщает Zakon.kz.

На снимках артистка запечатлена с эксклюзивной сумкой Hermеs Kelly из страусиной кожи – одной из самых статусных и редких моделей французского бренда. Такие сумки выпускаются ограниченными тиражами и практически недоступны в свободной продаже. По оценкам экспертов, стоимость Kelly из экзотической кожи в бутиках начинается от 30-40 тысяч евро, а на вторичном рынке может превышать 70 тысяч евро (около 41 млн тенге), в зависимости от размера, цвета и состояния.

"2025 год мы начали вчетвером, а завершаем его уже впятером. Бесконечная благодарность Аллаху! С Новым 2026 годом! Пусть в наших домах будут только счастье, благополучие, спокойствие, радость, достаток и крепкое здоровье. Пусть все мечты сбудутся. Пусть наша страна будет в безопасности, народ – в мире, а на нашей земле будет изобилие!" – написала певица.

А ранее сообщалось, что обладатель "Грэмми" Иманбек спас людей на трассе близ Аксу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Трогательным фото с мужем поделилась Ерке Есмахан
19:43, 04 октября 2024
Трогательным фото с мужем поделилась Ерке Есмахан
Ерке Есмахан посвятила пост мужу
17:01, 29 декабря 2023
Ерке Есмахан посвятила пост мужу
Отдыхающая за границей Ерке Есмахан показала письмо, которое получила от мужа
15:28, 28 января 2025
Отдыхающая за границей Ерке Есмахан показала письмо, которое получила от мужа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: