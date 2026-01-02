Ерке Есмахан похвасталась роскошным подарком от молодого мужа за 40 млн тенге

Казахстанская певица Ерке Есмахан 2 января опубликовала в Instagram семейные фотографии с празднования Нового года и одновременно похвасталась роскошным подарком от своего молодого мужа, певца Раймбека Бактыгереева, более известного как RaiM, сообщает Zakon.kz.

На снимках артистка запечатлена с эксклюзивной сумкой Hermеs Kelly из страусиной кожи – одной из самых статусных и редких моделей французского бренда. Такие сумки выпускаются ограниченными тиражами и практически недоступны в свободной продаже. По оценкам экспертов, стоимость Kelly из экзотической кожи в бутиках начинается от 30-40 тысяч евро, а на вторичном рынке может превышать 70 тысяч евро (около 41 млн тенге), в зависимости от размера, цвета и состояния.

"2025 год мы начали вчетвером, а завершаем его уже впятером. Бесконечная благодарность Аллаху! С Новым 2026 годом! Пусть в наших домах будут только счастье, благополучие, спокойствие, радость, достаток и крепкое здоровье. Пусть все мечты сбудутся. Пусть наша страна будет в безопасности, народ – в мире, а на нашей земле будет изобилие!" – написала певица.

А ранее сообщалось, что обладатель "Грэмми" Иманбек спас людей на трассе близ Аксу.

