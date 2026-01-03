Кому из казахстанских артистов вручили президентские стипендии в Астане

В Астане 3 января состоялась церемония вручения государственных стипендий в области культуры. Стипендии от имени главы государства вручила заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева, сообщает Zakon.kz.

Президентская стипендия в области литературы и искусства присуждается за значительный вклад в развитие отечественной культуры. В 2026 году государственной поддержкой были отмечены 75 человек – как признанные мастера, так и представители талантливой молодежи.

Среди стипендиатов – Жандарбек Малибеков, Меруерт Утекешова, Роза Муканова, Самал Еслямова, Ермек Асылханов, Кайрат Байбосынов и другие деятели культуры.

Отдельно были отмечены молодые таланты, в том числе оперная певица Мария Мудряк, актриса театра Алтынай Нурбек, актер театра и кино Базил Султангазы, актриса Екатерина Максим и другие.

В Министерстве культуры и информации отметили, что ежегодное присуждение стипендий отражает внимание государства к развитию творческого потенциала и признание вклада деятелей культуры в продвижение Казахстана на международной арене.

Сообщается, что за последние пять лет в стране было открыто более 150 новых объектов культуры, включая 9 театров, 18 музеев и свыше 50 библиотек. Также были построены здания четырех районных государственных архивов, а 20 организациям культуры присвоены статусы "национальный" и "академический".

