Культура и шоу-бизнес

Папарацци застали Микки Рурка перед выселением из дома и шокировали фанатов актера

Микки Рурк судится за жилье , фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 03:15 Фото: Instagram/mickey_rourke_
На днях папарацци запечатлели голливудского актера Микки Рурка после вынесения судебного предписания о принудительном выселении, сообщает Zakon.kz.

Некогда символ бунтарского шарма и мужской харизмы 80-х годов оказался в центре тревожных новостей. В начале января 73-летнего артиста заметили у его дома в Лос-Анджелесе и это редкое появление стало поводом для бурных обсуждений. Об этом передает Page Six.

Рурк вышел на порог, чтобы забрать доставку еды, и выглядел практически неузнаваемым.

Однако внимание привлекла не только внешность. По судебным документам, актеру грозит выселение из арендованного дома. Ранее он платил за него 5200 долларов в месяц, не так давно стоимость аренды подняли до семи тыс. долларов. Заплатить ни ту, ни другую сумму он не в состоянии. Когда долг добежал до отметки 60 тыс. долларов, хозяин жилья подал иск в суд.

"Дом, о котором идет речь – это трехспальная вилла в испанском стиле, построенная еще в 1920-е годы и обновленная внутри. Именно здесь актер, по всей видимости, проживал в последние годы", – говорится в публикации.

Карьерный путь Микки Рурка всегда был непростым. В 1980-х он стал одной из самых ярких фигур Голливуда благодаря фильмам "9½ недель" и "Город грехов". Позже, после долгого перерыва и череды личных кризисов, он триумфально вернулся с ролью в фильме "Рестлер", получив номинацию на "Оскар" и признание критиков.

Но последние годы вновь оказались для актера непростыми. В 2025 году Рурка исключили из британского шоу Celebrity Big Brother. Продюсеры заявили о неподобающем и агрессивном поведении участника.

Фанаты сериала "Очень странные дела" шокированы тематическим парком, который открыли в Индии.

Фото Алия Абди
Алия Абди
