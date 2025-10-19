Должникам будут давать 10 дней для выселения из дома или квартиры

В Мажилисе рассматриваются поправки в законодательство по вопросам исполнительного производства. Среди прочего в законопроекте есть норма, меняющая порядок такого болезненного момента, как принудительное выселение должника, пишет Zakon.kz.

Без хозяев и дверей полна горница людей – что это? Исполнительное производство.

Один из способов вернуть кредитору долг – принудительное выселение должника из дома судебными исполнителями сотрудниками органов внутренних дел с последующей реализацией арестованного имущества. Вот как закон формулирует этот процесс:

"Выселение состоит из освобождения помещения, указанного в исполнительном документе, от выселяемого (выселяемых), его (их) имущества, домашних животных и запрещения выселяемому (выселяемым) пользоваться освобожденным помещением". Пункт 2 статьи 106 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей"

При этом "отсутствие должника, надлежащим образом извещенного о времени выселения, не является препятствием для исполнения исполнительного документа".

Тяжелый, конечно, случай, но закон есть закон. Тем не менее, у должника должно быть достаточно времени, чтобы по-человечески выселиться вместе с теми вещами, на которые не обращено взыскание. А вот этот момент как раз и не предусмотрен нормами, а конкретно – выше процитированной статьей 106 Закона РК "Исполнение исполнительного документа о выселении должника".

Сказано лишь, что "судебный исполнитель извещает должника о времени выселения". О сроках же ни слова. На практике это приводит к тому, что иногда должника извещают за день до выселения. Что, как деликатно сказано в обосновании поправки, "влечет недовольство со стороны граждан"...

Вот это и собираются исправить. Дополнением в пункт 2 статьи 106 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" определен разумный срок, в результате чего норма будет звучать так:





"Судебный исполнитель извещает должника о времени выселения за 10 календарных дней до указанного срока".

Также планируют добавить в статью 107 Закона условие о видеофиксации процесса выселения. Это, впрочем, необязательное требование, а альтернатива понятым, которые должны присутствовать как при выселении (пункт 1 статьи 106 Закона), так и про описи имущества, а в дальнейшем – и при уничтожении имущества, которое не удалось реализовать.

Вообще, видеофиксация вводится для всех видов исполнительных действий, где необходимо присутствие понятых. Поскольку последних не всегда возможно уговорить участвовать.

Ранее Zakon.kz. опубликовал статью о новшествах, которые предлагаются в правила проведения аукционов для продажи взысканного за долги имущества.