#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Право

Должникам будут давать 10 дней для выселения из дома или квартиры

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2025 13:19 Фото: pixabay
В Мажилисе рассматриваются поправки в законодательство по вопросам исполнительного производства. Среди прочего в законопроекте есть норма, меняющая порядок такого болезненного момента, как принудительное выселение должника, пишет Zakon.kz.

Без хозяев и дверей полна горница людей – что это? Исполнительное производство.

Один из способов вернуть кредитору долг – принудительное выселение должника из дома судебными исполнителями сотрудниками органов внутренних дел с последующей реализацией арестованного имущества. Вот как закон формулирует этот процесс:

"Выселение состоит из освобождения помещения, указанного в исполнительном документе, от выселяемого (выселяемых), его (их) имущества, домашних животных и запрещения выселяемому (выселяемым) пользоваться освобожденным помещением". Пункт 2 статьи 106 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей"

При этом "отсутствие должника, надлежащим образом извещенного о времени выселения, не является препятствием для исполнения исполнительного документа".

Тяжелый, конечно, случай, но закон есть закон. Тем не менее, у должника должно быть достаточно времени, чтобы по-человечески выселиться вместе с теми вещами, на которые не обращено взыскание. А вот этот момент как раз и не предусмотрен нормами, а конкретно – выше процитированной статьей 106 Закона РК "Исполнение исполнительного документа о выселении должника".

Сказано лишь, что "судебный исполнитель извещает должника о времени выселения". О сроках же ни слова. На практике это приводит к тому, что иногда должника извещают за день до выселения. Что, как деликатно сказано в обосновании поправки, "влечет недовольство со стороны граждан"...

Вот это и собираются исправить. Дополнением в пункт 2 статьи 106 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" определен разумный срок, в результате чего норма будет звучать так:


"Судебный исполнитель извещает должника о времени выселения за 10 календарных дней до указанного срока".

Также планируют добавить в статью 107 Закона условие о видеофиксации процесса выселения. Это, впрочем, необязательное требование, а альтернатива понятым, которые должны присутствовать как при выселении (пункт 1 статьи 106 Закона), так и про описи имущества, а в дальнейшем – и при уничтожении имущества, которое не удалось реализовать.

Вообще, видеофиксация вводится для всех видов исполнительных действий, где необходимо присутствие понятых. Поскольку последних не всегда возможно уговорить участвовать.

Ранее Zakon.kz. опубликовал статью о новшествах, которые предлагаются в правила проведения аукционов для продажи взысканного за долги имущества.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Губенко
Читайте также
Штраф на управдома: за что и как будут штрафовать председателей ОСИ и доверенных лиц ПТ
17:59, 19 марта 2025
Штраф на управдома: за что и как будут штрафовать председателей ОСИ и доверенных лиц ПТ
Как купить авто за полцены, дом – за 75% и почему меняют правила долговых аукционов
16:17, 17 октября 2025
Как купить авто за полцены, дом – за 75% и почему меняют правила долговых аукционов
10 авто конфисковали у должников по алиментам в Астане
16:10, 16 марта 2024
10 авто конфисковали у должников по алиментам в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: