Культура и шоу-бизнес

Отказ от Голливуда и жизнь вне цивилизации: некогда популярный актер шокировал фанатов

актер отказался от Голливуда , фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 23:54 Фото: соцсеть Х/@Bug_Hall
Некогда популярный по детским фильмам актер Баг Холл отошел от публичной жизни и больше не работает в Голливуде. Он отказался от своей популярности и денег и теперь вместе с супругой и маленькими детьми живет вдали от суеты, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, теперь артист придерживается строгих религиозных взглядов и обета бедности.

Отмечается, что Холл сознательно отказался от карьеры в кино и переехал с семьей на участок площадью около 80 акров недалеко от города Маунтин-Хоум, где ведет уединенный образ жизни.

"Моя цель – вести жизнь, максимально свободную от какой-либо потребности в доходах. Если возникнет финансовая потребность, я пойду на какую-нибудь работу или подыщу халтурку за наличные, чтобы удовлетворить эту потребность", – заявил бывший актер.

Его резкую перемену в жизни поклонники объясняют тем, что Холл не раз был арестован за употребление запрещенных веществ. В соцсетях мужчину буквально хейтят за его выбор.

"Почему ты такой экстремист? Сбавь обороты. Это уже слишком, просто прими немного роскоши и пару банок египетского мяса", – пишет один из хейтеров экс-артиста.

Баг Холл известен широкой публике благодаря ролям в фильмах "Маленькие негодяи" (1994), "Семейка придурков" (1996) и "Американский пирог: Книга любви" (2009). 

Ранее сообщалось, что умер сценарист популярных российских сериалов Дмитрий Филиппов.

Елена Беляева
Елена Беляева
