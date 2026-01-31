Отказ от Голливуда и жизнь вне цивилизации: некогда популярный актер шокировал фанатов

Некогда популярный по детским фильмам актер Баг Холл отошел от публичной жизни и больше не работает в Голливуде. Он отказался от своей популярности и денег и теперь вместе с супругой и маленькими детьми живет вдали от суеты, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, теперь артист придерживается строгих религиозных взглядов и обета бедности.

Отмечается, что Холл сознательно отказался от карьеры в кино и переехал с семьей на участок площадью около 80 акров недалеко от города Маунтин-Хоум, где ведет уединенный образ жизни.

"Моя цель – вести жизнь, максимально свободную от какой-либо потребности в доходах. Если возникнет финансовая потребность, я пойду на какую-нибудь работу или подыщу халтурку за наличные, чтобы удовлетворить эту потребность", – заявил бывший актер.

Его резкую перемену в жизни поклонники объясняют тем, что Холл не раз был арестован за употребление запрещенных веществ. В соцсетях мужчину буквально хейтят за его выбор.

"Почему ты такой экстремист? Сбавь обороты. Это уже слишком, просто прими немного роскоши и пару банок египетского мяса", – пишет один из хейтеров экс-артиста.

@Bug_Hall why are you such an extremist? Tone down the extremity. It’s too much, just accept some luxury and a flesh pot of Egypt or two. pic.twitter.com/YID1MpSKuh — Andrew In The Hills (@TLMFarming) January 31, 2026

Баг Холл известен широкой публике благодаря ролям в фильмах "Маленькие негодяи" (1994), "Семейка придурков" (1996) и "Американский пирог: Книга любви" (2009).

Ранее сообщалось, что умер сценарист популярных российских сериалов Дмитрий Филиппов.