Целый дворец: поклонники Серябкиной оценили ее семейные снимки из загородного дома

Певица Ольга Серябкина поделилась редкими семейными фотографиями, сделанными во время каникул, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она показала загородный дом, в котором отдыхает с мужем, сыном и собакой. Также семья позировала на детской площадке вместе с домашним питомцем.

В комментариях поклонники артистки оценили и ее внешний вид, и выбранную локацию для съемок:

– Свитер такой кайфовый. – Ничего себе, целый дворец

– Такая милая без косметики. – Я думаю, что это был самый лучший день. – Счастья вашей семье в новом году! Твой муж везунчик.

Ранее сообщалось, что Серябкина устроила четырехлетнему сыну праздник в ОАЭ.