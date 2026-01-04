Целый дворец: поклонники Серябкиной оценили ее семейные снимки из загородного дома
Фото: Instagram/seryabkina
Певица Ольга Серябкина поделилась редкими семейными фотографиями, сделанными во время каникул, сообщает Zakon.kz.
В Instagram она показала загородный дом, в котором отдыхает с мужем, сыном и собакой. Также семья позировала на детской площадке вместе с домашним питомцем.
В комментариях поклонники артистки оценили и ее внешний вид, и выбранную локацию для съемок:
– Свитер такой кайфовый.
– Ничего себе, целый дворец
– Такая милая без косметики.
– Я думаю, что это был самый лучший день.
– Счастья вашей семье в новом году! Твой муж везунчик.
Ранее сообщалось, что Серябкина устроила четырехлетнему сыну праздник в ОАЭ.
