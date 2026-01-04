#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Культура и шоу-бизнес

Целый дворец: поклонники Серябкиной оценили ее семейные снимки из загородного дома

Ольга Серябкина поделилась редкими семейными снимками, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 01:58 Фото: Instagram/seryabkina
Певица Ольга Серябкина поделилась редкими семейными фотографиями, сделанными во время каникул, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она показала загородный дом, в котором отдыхает с мужем, сыном и собакой. Также семья позировала на детской площадке вместе с домашним питомцем.

В комментариях поклонники артистки оценили и ее внешний вид, и выбранную локацию для съемок:

– Свитер такой кайфовый.

– Ничего себе, целый дворец

– Такая милая без косметики.

– Я думаю, что это был самый лучший день.

– Счастья вашей семье в новом году! Твой муж везунчик.

Ранее сообщалось, что Серябкина устроила четырехлетнему сыну праздник в ОАЭ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
У маленького мужчины праздник: Ольга Серябкина устроила четырехлетнему сыну праздник в ОАЭ
21:04, 20 ноября 2025
У маленького мужчины праздник: Ольга Серябкина устроила четырехлетнему сыну праздник в ОАЭ
Ольга Серябкина высказалась о расставании с Фадеевым
01:14, 18 февраля 2025
Ольга Серябкина высказалась о расставании с Фадеевым
Уилл Смит порадовал поклонников на Рождество веселыми семейными снимками
00:37, 26 декабря 2023
Уилл Смит порадовал поклонников на Рождество веселыми семейными снимками
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: